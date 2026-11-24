మద్యం సేవిస్తే హెచ్చరించే హెల్మెట్ - టెన్త్ విద్యార్థినిల ఆవిష్కరణ - 500 టెస్టులు పాస్
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థినిలు సరికొత్త ఆవిష్కరణ చేసి రికార్డు సృష్టించారు. వాహనదారులు నిద్రమత్తులో ఉన్నా, మద్యం సేవించినా, హెల్మెట్ సక్రమంగా ధరించకపోయినా తక్షణమే హెచ్చరించే స్మార్ట్ హెల్మెట్ను పదో తరగతి విద్యాభ్యాసం చేసే విద్యార్థినిలు ఆవిష్కరించి వార్తలకెక్కారు. వీరు ఆవిష్కరించిన హెల్మెట్ ఏకంగా 500 పరీక్షల్లో విజయవంతం కావడం గమనార్హం. ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి జోనల్ స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషనులో 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్' విభాగంలో ప్రథమ బహుమతి లభించింది.
తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ (టీజీఎస్ డబ్ల్యూఆర్ ఈఐఎస్) ఆధ్వర్యంలోని ఆమనగల్ పాఠశాలకు చెందిన లక్ష్మీ ప్రసన్న, సహస్ర ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తయారు చేశారు. సంస్థ నిర్వహించిన "బ్రెయిన్ రెయిన్-2026" సైన్స్ ఫెయిర్లో ప్రదర్శించిన సుమారు 500 ప్రాజెక్టులలో వీరి ఆవిష్కరణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ హెల్మెట్ తయారీలో ఆర్డుయినో కంట్రోలర్తో పాటు వివిధ రకాల సెన్సార్లను వినియోగించారు. కళ్లజోడుకు అమర్చిన ఐఆర్ సెన్సార్ కనురెప్పల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, వాహనదారుడు నిద్రమత్తులోకి జారుకుంటే వెంటనే గుర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఇందులోని ఆల్కహాల్ సెన్సార్ మద్యం వాసనను, టిల్ట్ సెన్సార్ హెల్మెట్ ధరించని తీరును పసిగడతాయి. ఏవైనా అసాధారణ పరిస్థితులను గుర్తించిన వెంటనే ఎల్సీడీ స్క్రీన్పై హెచ్చరికలు ప్రత్యక్షమవడంతో పాటు బజర్ (శబ్దం) మోగుతుంది. మద్యం తాగి అజాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపడం వల్ల జరుగుతున్న ప్రాణనష్టాన్ని చూసి ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు ప్రేరణ పొందినట్లు విద్యార్థిని లక్ష్మీ ప్రసన్న వెల్లడించింది.