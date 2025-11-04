ఆదిలాబాద్లో విమానాశ్రయ అభివృద్ధి: 700 ఎకరాల భూమికి ఆమోదం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్లో విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి ఆమోదం తెలిపింది. ఆరు ప్రాంతీయ విమానాశ్రయాలను నిర్మించాలనే రాష్ట్ర ప్రణాళికలో భాగంగా 700 ఎకరాల భూమిని సేకరించడానికి ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్ట్ ఆచరణీయమైనదని నిర్ధారిస్తూ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) ఒక సాంకేతిక ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికను సమర్పించింది.
దీని ఆధారంగా, ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ను భూసేకరణ ప్రారంభించాలని ఆదేశించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఏఏఐ, పౌర విమానయాన శాఖ మధ్య సమన్వయంతో ఉమ్మడి వినియోగ ఎయిర్ఫీల్డ్గా పనిచేస్తుంది.
రాష్ట్ర కేంద్ర అధికారులు ఇద్దరూ పురోగతి, ప్రణాళికను పర్యవేక్షిస్తారు. విమానాశ్రయం ఉత్తర తెలంగాణలో కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని, పర్యాటకాన్ని పెంచుతుందని, ఈ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ జిల్లాలో అభివృద్ధిని బలోపేతం చేయడం ఈ చర్య లక్ష్యం. ఏఏఐ ఇప్పటికే మాస్టర్ ప్లాన్ను సిద్ధం చేసింది. విమానాశ్రయంలో 3 కి.మీ రన్వే, ఒక వైపు పౌర టెర్మినల్, మరోవైపు భారత వైమానిక దళం స్టేషన్ ఉంటాయి.