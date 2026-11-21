గోదావరి పుష్కరాల కోసం అధికారిక లోగో.. విజేతలకు బహుమతిగా రూ. 1,00,000..
తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ, 2027లో తెలంగాణ అంతటా నిర్వహించనున్న 'గోదావరి పుష్కరాల' కోసం అధికారిక లోగో, ట్యాగ్లైన్ను రూపొందించేందుకు ఒక పోటీని నిర్వహిస్తోంది. ప్రతి 12ఏళ్లకోసారి వచ్చే ఈ పండుగ, గోదావరి నదీ తీరంలో ఉన్న ఎనిమిది జిల్లాల్లో జరగనుంది. ఈ పండుగ కోసం ప్రత్యేకమైన డిజైన్లను పంపాలని వ్యక్తులను, సృజనాత్మక బృందాలను ఆహ్వానిస్తున్నారు.
Godavari Pushkaralu
లోగోలో నదికి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత, పుష్కరాలకు సంబంధించిన సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించాలని, అలాగే ట్యాగ్లైన్ క్లుప్తంగా, ఆకర్షణీయంగా, భక్తులకు సులభంగా గుర్తుండేలా ఉండాలని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. 18 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు లేదా గరిష్టంగా ముగ్గురు సభ్యులున్న బృందాలు ఇందులో పాల్గొనవచ్చు.
ప్రతి ఎంట్రీలో లోగోతో పాటు, తెలుగులో లేదా ఇంగ్లీషులో (లేదా రెండింటిలోనూ) ట్యాగ్లైన్, ఆ డిజైన్ వెనుక ఉన్న భావన గురించి క్లుప్త వివరణ ఉండాలి. విజేతలకు మొదటి బహుమతిగా రూ. 1,00,000, రెండో బహుమతిగా రూ. 50,000, మూడో బహుమతిగా రూ. 25,000 నగదు బహుమతులు అందజేస్తారు. ఎంపికైన మొదటి 100 ఉత్తమ ఎంట్రీల రూపకర్తలకు ప్రశంసా పత్రాలు లభిస్తాయి.
ఆసక్తి గలవారు నవంబర్ 30వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు తమ ఎంట్రీలను [email protected] అనే ఈమెయిల్ చిరునామాకు పంపవచ్చు లేదా 'ఎం. హనుమంత రావు, డైరెక్టర్, దేవాదాయ శాఖ, కార్యాలయం - కమిషనర్ ఆఫ్ ఎండోమెంట్స్, తిలక్ రోడ్, బోగల్కుంట, హైదరాబాద్' అనే చిరునామాకు పోస్ట్ ద్వారా పంపవచ్చు. పూర్తి మార్గదర్శకాలు, నిబంధనల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ https://endowments.ts.nic.in/ని సందర్శించవచ్చు.