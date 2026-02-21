మహిళలకు ఇక స్మార్ట్ కార్డులు.. తెలంగాణలో మహిళలకు గుడ్ న్యూస్
తెలంగాణలో మహిళలకు గుడ్ న్యూస్. మహిళలకు ఇక స్మార్ట్ కార్డులు రానున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కోసం ఇకపై ఆధార్ కార్డు పట్టుకుని తిరగాల్సిన పనిలేదు. త్వరలోనే స్మార్ట్కార్డులు రాబోతున్నాయి.
ఈ కార్డుపై మహిళ ఫోటోతో పాటు, కండక్టర్ దగ్గర ఉండే టికెట్ మిషన్ స్కాన్ చేసేలా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ లేదా చిప్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణికురాలు అసలైన లబ్ధిదారా కాదా అనేది వెంటనే తెలిసిపోతుంది.
మొదటగా ఈ స్మార్ట్కార్డులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాకుండా జిల్లాకు ఒక మండలాన్ని ఎంచుకుని ప్రయోగాత్మకంగా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టులో సుమారు 5 లక్షల మంది మహిళలకు కార్డులు అందజేయనున్నారు. ఇందులో ఏవైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తే వాటిని సరిదిద్దిన తర్వాత, రాష్ట్రమంతటా ఉన్న మిగిలిన మహిళలకు కార్డులు జారీ చేస్తారు.