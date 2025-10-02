గిన్నిస్ రికార్డులో 63 అడుగుల భారీ బతుకమ్మ.. ఆ పువ్వులను ఏం చేస్తున్నారంటే?
Guinness Record Bathukamma
63 అడుగుల భారీ బతుకమ్మ గిన్నిస్ రికార్డులో చోటుచేసుకుంది. సోమవారం ఇలా గిన్నిస్ రికార్డు నెలకొల్పిన 63 అడుగుల భారీ బతుకమ్మను కూల్చివేయడంతో దాదాపు 13 టన్నుల పువ్వులు, 30 టన్నుల లోహాన్ని పునర్వినియోగానికి ఉంచారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. గునుగు, తంగేడు, బంతి, చామంతి, గుమ్మడి పూలను శంకర్పల్లి, షాద్నగర్, చేవెళ్ల, పెద్దమంగళారం, వికారాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల నుండి సేకరించారు. హోలీవేస్ట్ ద్వారా పూలను తిరిగి ధూపం కర్రలను తయారు చేస్తారు.
లోహాన్ని స్క్రాపింగ్ కోసం పంపుతారు. బతుకమ్మ బేస్ 36 అడుగుల పొడవు, 40x44 అడుగుల ఫినిషింగ్తో ఉందని, పూల గోపురం బహుళ గోళాకార పొరలను కలిగి ఉందని, అతిపెద్దదైన 36 అడుగుల అడ్డంగానూ పైభాగంలో 1.8 అడుగుల పొడవు ఉందని ఈవెంట్ మేనేజర్ రచనౌత్సవ్ వివరించారు.
బాలానగర్, సికింద్రాబాద్లోని బహుళ వర్క్షాప్లలో 4,000 కంటే ఎక్కువ వంపుతిరిగిన దీర్ఘచతురస్రాకార ఐఎస్ఐ-గ్రేడ్ మెటల్ ముక్కలతో తయారు చేయబడ్డాయి. 700 కిలోల బెండింగ్ మెషిన్, 100 అడుగుల బూమ్ క్రేన్తో సహా భారీ యంత్రాలను నిర్మాణం కోసం మోహరించారు.
మొత్తంగా, హైదరాబాద్ నుండి 30 పూల వ్యాపారులు రైతులు, రవాణాదారులు, వెల్డర్లు, సహాయక సిబ్బందితో కలిసి పనిచేశారు. ఈ బతుకమ్మను కేవలం మూడు రోజుల్లోనే పూర్తిచేశారు.