తెలంగాణాలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1623 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ ఆస్పత్రుల్లో 1616 సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్టులతో పాటు ఆర్టీసీ ఆస్పత్రుల్లో 7 పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది. అర్హత కలిగిన వైద్యులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పేర్కొంది. వచ్చే నెల 8వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్న దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబరు 22వ తేదీన ముగుస్తుందని తెలిపింది.
జోన్ల వారీగా భర్తీ చేపట్టనున్న ఈ పోస్టులలో మల్టీజోన్ 1లో 858, మల్టీజోన్ 2లో 765 ఖాళీలు ఉన్నాయి. కాంట్రాక్ట్ విధానంలో ఇప్పటికే పని చేస్తున్న వైద్యుల పోస్టుల భర్తీలో 20 పాయింట్లు కేటాయిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. కాగా, విభాగాల వారీగా పోస్టుల, ఇతర అర్హతలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడాలని పేర్కొన్నారు.