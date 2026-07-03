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  4. Telangana High Court Adjourns Bail Plea of Bandi Bhageerath to July 8 in POCSO Case Telangana
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (13:55 IST)

బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్‌: జూలై 8కి వాయిదా వేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు

Bandi Sai Bageerath
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (13:53 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:55 IST)
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ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ (పోక్సో) చట్టం కింద నమోదైన కేసులో బండి భగీరథ్ దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌పై విచారణను తెలంగాణ హైకోర్టు జూలై 8కి వాయిదా వేసింది.
 
సాయి భగీరథ్ అని కూడా పిలువబడే బండి భగీరథ్, పోక్సో చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) నిబంధనల కింద విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో ఆయన చంచల్‌గూడ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు. 
 
వారం రోజుల మధ్యంతర బెయిల్ గడువు ముగిసిన తర్వాత, జూన్ 25న చెర్లపల్లి సెంట్రల్ జైలు అధికారుల ముందు లొంగిపోయిన పిటిషనర్, ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.

మైనర్ బాలికపై బండి భగీరథ్ లైంగిక వేధింపులు చేశారనే ఆరోపణలతో మే 8వ తేదీన పేట్‌బషీరాబాద్ పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో బాధితురాలి ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ చేసిన ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లపై కూడా వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సెల్వి

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