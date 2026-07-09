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  4. Telangana High Court Grants Bail to Bandi Bhagirath in POCSO Case
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (17:24 IST)

పోక్సో కేసు : బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్

Bandi Sai Bageerath
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:22 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:24 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్‌ కుమారుడు బండి భగీరథ్‌‌కు ఊరట లభించింది. పోక్సో కేసులో అతడికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. షరతులతో కూడిన బెయిల్‌ ఇచ్చిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని బండి భగీరథ్‌ను ఆదేశించింది. హైదరాబాద్‌లోని పేట్‌బషీరాబాద్‌ పీఎస్‌లో అతడిపై పోక్సో కేసు నమోదు కాగా, మే 16న పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. 
 
బండి భగీరథ్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై ఇటీవల వాదనలు ముగియడంతో తీర్పును హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది టి.నిరంజన్‌ రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ భగీరథ్‌ విద్యార్థి అని, 45 రోజులకుపైగా జైలులో ఉండటంతో జీవితంలో చాలా కోల్పోయాడన్నారు. పరస్పర అంగీకారంతో జరిగిన దానిపై కేసులు నమోదు చేయడం చెల్లదని.. ఈ విషయాన్ని హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులు పలు తీర్పుల్లో వెల్లడించాయన్నారు. బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తే కోర్టు విధించిన షరతులకు కట్టుబడి ఉంటారన్నారు. 
 
పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ పల్లె నాగేశ్వరరావు వాదనలు వినిపిస్తూ మే 8న ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసిన వెంటనే వాంగ్మూలాల సేకరణ మొదలైందన్నారు. దర్యాప్తు దాదాపు పూర్తికావచ్చిందని, గడువులోగా అభియోగ పత్రాన్ని దాఖలు చేస్తామన్నారు. ఈ దశలో బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తే సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కె.సుజన తీర్పును గురువారానికి వాయిదా వేశారు. తాజాగా భగీరథ్‌కు బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 
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ఠాగూర్

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