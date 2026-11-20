వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఈడీ కేసు.. త్వరతగతిన పరిష్కరించాలని పిటిషన్
తెలంగాణ హైకోర్టుకు చెందిన జస్టిస్ కె. లక్ష్మణ్, జస్టిస్ అనిల్ కుమార్ జుకాంతిలతో కూడిన ధర్మాసనం, మాజీ ఎంపీ చెగొండి వెంకట హరిరామ జోగయ్య దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)పై గురువారం కీలక ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నమోదు చేసిన కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఆయన ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు.
ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేసిన హరిరామ జోగయ్య తరపు న్యాయవాదిని ఉద్దేశించి ధర్మాసనం ప్రశ్నిస్తూ, ప్రజా ప్రతినిధులపై మరికొన్ని క్రిమినల్ కేసులు కూడా కోర్టుల్లో పెండింగ్లో ఉండగా, కేవలం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన కేసులకే ఈ పిటిషన్ను ఎందుకు పరిమితం చేశారని అడిగింది.
ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు ఇప్పటికే అధిక పనిభారంతో ఉందని పేర్కొన్న ధర్మాసనం, హైకోర్టు స్వయంగా ఈ విచారణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తుండగా, ఇటువంటి పిటిషన్ను దాఖలు చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించింది.
హరిరామ జోగయ్య తరపు న్యాయవాది వాదిస్తూ, ఈ పిటిషన్లు మొదట దాఖలైనప్పుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారని, ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి విచారణ నుండి తప్పించుకుంటున్నారనే భావన ప్రజల్లోకి వెళ్తే అది తప్పుడు సంకేతాలను ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ, జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరపు న్యాయవాది ఎన్. నవీన్ కుమార్ వాదిస్తూ, ఇది నిజమైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం కాదని, కేవలం మాజీ ముఖ్యమంత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాఖలు చేసిన పిటిషన్ అని పేర్కొన్నారు.
ఈడీ కేసులకు సంబంధించి 80కి పైగా డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు, మొత్తం మీద సుమారు 180 పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై ఇప్పటికే రోజువారీ విచారణలు జరుగుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. అంతేకాకుండా, కింది కోర్టుల్లో విచారణను పూర్తి చేయడానికి హైకోర్టులు నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని విధించకూడదని పేర్కొంటూ పలు తీర్పులను ఆయన ఉదహరించారు.
మరోవైపు, ఈడీ తరపు న్యాయవాది వాదిస్తూ, సీబీఐకి సంబంధించిన 11 కేసులు క్రమబద్ధంగా సాగుతున్నాయని, అయితే ఈడీకి సంబంధించిన విచారణ ప్రక్రియలో గణనీయమైన జాప్యం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద జగన్, ఇతరులపై నమోదైన కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు, రోజువారీ విచారణలు చేపట్టేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఈడీ కోరింది.
ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టునే ఒక ప్రతివాదిగా చేర్చినప్పుడు, ఆ కోర్టుకు అధ్యక్షత వహించే అధికారి ఇక ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోగలరని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఇప్పటికే ప్రత్యేక కోర్టుపై పనిభారం అధికంగా ఉందని, ఒక్కో డిశ్చార్జ్ పిటిషన్పై వాదనలు వినడానికే ఐదు రోజుల సమయం పడుతోందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. సీబీఐ, ఈడీ విచారణల ప్రస్తుత స్థితిని, సమర్పించిన వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం, తదుపరి విచారణను నవంబర్ 30కి వాయిదా వేసింది.