సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలి.. వై. శ్రీలక్ష్మి పిటిషన్పై తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు రిజర్వ్
వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి యాజమాన్యంలోని కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టారని ఆరోపించిన క్విడ్ ప్రోకో లావాదేవీలలో తనపై నమోదైన సీబీఐ కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ పరిశ్రమల శాఖ మాజీ కార్యదర్శి వై. శ్రీలక్ష్మి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై గురువారం తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేసింది.
విచారణ సందర్భంగా, దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సన్నిహితుడు ప్రతాప్ రెడ్డి యాజమాన్యంలోని పెన్నా సిమెంట్స్కు అనుచిత ప్రయోజనాలను అందించడంలో శ్రీలక్ష్మి తన అధికారిక పదవిని దుర్వినియోగం చేశారని వాదిస్తూ, ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవడానికి గణనీయమైన ఆధారాలను సేకరించినట్లు సీబీఐ కోర్టుకు తెలియజేసింది.
అనంతపురం జిల్లాలోని యాడికిలో 231 ఎకరాల కేటాయింపు, కర్నూలు జిల్లాలోని కౌలపల్లిలో 304.7 హెక్టార్లకు పైగా లీజు, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని తాండూరులో 82,213 ఎకరాల లీజుల పునరుద్ధరణ, హైదరాబాద్లో పయనీర్ హోటళ్ల నిర్మాణానికి మంజూరు చేసిన రాయితీలలో జరిగిన అవకతవకలను ఇది ఎత్తి చూపింది.
ఈ ప్రయోజనాలకు ప్రతిఫలంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డితో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలలో ప్రతాప్ రెడ్డి సుమారు రూ.68 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారని సిబిఐ సమర్పించింది. క్వాష్ పిటిషన్ను వ్యతిరేకిస్తూ, సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కపాటియా వాదిస్తూ, శ్రీలక్ష్మి గతంలో సిబిఐ కోర్టు యొక్క కాగ్నిజెన్స్ ఆదేశాలను సవాలు చేసిందని, కానీ వాదనలు పూర్తయిన తర్వాత కోర్టు ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేసిన తర్వాత తన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుందని వాదించారు.
అందువల్ల, అదే అంశాన్ని రెండవ పిటిషన్ ద్వారా తిరిగి తెరవలేమని ఆయన వాదించారు. శ్రీలక్ష్మి తరపున వాదించిన సీనియర్ న్యాయవాది కె. వివేక్ రెడ్డి, మునుపటి పిటిషన్ ఉపసంహరణను సంబంధిత న్యాయమూర్తి ముందు రికార్డులో ఉంచారని, కేసులో పేర్కొన్న ఐపిసి నిబంధనల ప్రకారం కాకుండా అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద మాత్రమే ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతి మంజూరు చేయబడిందని వాదించారు.
రెండు చట్టాల ప్రకారం చెల్లుబాటు అయ్యే అనుమతి అవసరమని, సుప్రీంకోర్టు పూర్వాపరాలపై ఆధారపడి ఉందని ఆయన వాదించారు. రెండు వైపులా వాదనలు విన్న తర్వాత, జస్టిస్ జుకుంటి అనిల్కుమార్ ఆదేశాల ప్రకటన కోసం ఈ విషయాన్ని డిసెంబర్ 11కి వాయిదా వేశారు.