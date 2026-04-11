ఏప్రిల్ 12న విడుదల కానున్న తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షా ఫలితాలు
తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు ఆదివారం విడుదల కానున్నాయి. మార్చి 2026లో జరిగిన ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు (ఐపీఈ) హాజరైన ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థుల ఫలితాలను ఏప్రిల్ 12న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (టీజీబీఐఈ) శనివారం తెలియజేసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు (ప్రజా వ్యవహారాలు) కె. కేశవరావు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగిత రాణా ఇక్కడ ఉన్న టీజీబీఐఈ కార్యాలయంలో ఈ ఫలితాలను విడుదల చేస్తారు.
ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం, విద్యార్థులు సాధించిన మార్కులను https://tgbie.cgg.gov.in , http://results.cgg.gov.in వంటి వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు ఒక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.