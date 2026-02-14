బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాల వల్లే కాంగ్రెస్కు ఎక్కువ స్థానాలు: కవిత
భారత రాష్ట్ర సమితి పూర్తి వైఫల్యం వల్లే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు ఎక్కువ స్థానాలు వచ్చాయని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. భాజపా, బీఆర్ఎస్ పొత్తుకు ఇది తొలి మెట్టుగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గతంలో సీపీఎం, సీపీఐలను తోక పార్టీలు అని ఇప్పుడు తోక పార్టీలకు తోక పార్టీగా బీఆర్ఎస్ మారుతోందని అన్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సింగరేణి కుంభకోణంపై సీపీఐ, ఏఐటీయూసీ కనీసం నోరు కూడా విప్పలేదని, కూనంనేని సాంబశివరావు కాళేశ్వరం విషయంలో కేసీఆర్పై ఏం మాట్లాడారో కేటీఆర్ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు.
బీఆర్ఎస్ ఎన్ని మున్సిపాల్టీలను కోల్పోయిందో ఆలోచించాలని, నిజామాబాద్ సహా అన్ని చోట్లా పూర్తిగా కేడర్ను వదిలిపెట్టిందని కవిత విమర్శించారు. కేటీఆర్, మాజీ మంత్రులు ఎన్ని చోట్ల ప్రచారం చేశారు? కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలపై బీఆర్ఎస్ ఎక్కడ పోరాటం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు.
ఎన్నికల హామీలను అమలు చేయని కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి స్థానంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొన్ని చోట్ల మూడో స్థానంలో, మరి కొన్ని చోట్ల నాలుగో స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పారు. కరీంనగర్లో మినహాయిస్తే భాజపా ఎక్కడా లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు 40కిపైగా స్థానాల్లో జాగృతి, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అభ్యర్థులను గెలిపించారని, వడ్డేపల్లిలో తమకు పూర్తి ఆధిక్యం వచ్చినా అధికార పార్టీ, ఇతరులు ప్రలోభాలకు గురి చేశారని కవిత ఆరోపించారు.