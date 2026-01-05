తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తాం.. జయలలిత స్ఫూర్తితో కవిత ప్రకటన?
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత, తెలంగాణ జాగృతిని త్వరలో రాజకీయ పార్టీగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. ప్రజల మద్దతుతో శాసనసభకు తిరిగి రావడమే తన లక్ష్యమని ఆమె అన్నారు. తన రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రజల మద్దతే నిర్ణయిస్తుందని కవిత పేర్కొన్నారు.
శాసన మండలిలో ప్రసంగించిన అనంతరం కవిత మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఆమె గన్ పార్క్ను సందర్శించి, అక్కడ తన భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత, కవిత పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఒక రోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే తన ఆకాంక్షను గతంలోనే వ్యక్తం చేశారు. యువతపై దృష్టి సారించిన ఒక కొత్త వేదిక రూపుదిద్దుకుంటుందని ఆమె చెప్పారు.
తనలాగే తెలంగాణలోని మహిళలకు కూడా ఆత్మగౌరవం చాలా ఎక్కువ అని కవిత అన్నారు. వామపక్ష భావాలున్న నాయకులను, మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను, లౌకికవాదులను తెలంగాణ జాగృతిలో చేరాలని కవిత ఆహ్వానించారు. ఈ సంస్థ రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని ఆమె ధృవీకరించారు.
మహిళల హక్కుల కోసం తాను చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆమె తెలంగాణ ప్రజలను కోరారు. ఆమె ప్రకటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి.
ఒకప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా అసెంబ్లీకి తిరిగి వస్తానని ప్రతిన పూనిన దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నుండి కవిత స్ఫూర్తి పొందుతున్నారని చాలామంది పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. కవిత ముఖ్యమంత్రి పదవిని భవిష్యత్ లక్ష్యంగా చూస్తున్నప్పటికీ, ఆమె కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ రెండింటికీ బలమైన పోటీదారుగా తనను తాను నిలబెట్టుకోవాలనే పట్టుదలతో వున్నారు.