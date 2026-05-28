ప్రతి గ్రామ పంచాయతీని అనుసంధానించనున్న టీ-ఫైబర్ నెట్వర్క్
తెలంగాణలో పటిష్టమైన ఫైబర్ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ టీ-ఫైబర్ నెట్వర్క్ త్వరలో రింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీని అనుసంధానించనుంది.
మొదటి దశలో, ప్రస్తుతం దెబ్బతిన్న నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలతో బాధపడుతున్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాలలోని 3,089 గ్రామాలకు డిజిటల్ కనెక్టివిటీ పునరుద్ధరణ చేపట్టనున్నారు. సవరించిన భారత్నెట్ కార్యక్రమం కింద, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఆధునిక ఫైబర్ మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించి, ఈ గ్రామాలను రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో సమానంగా అనుసంధానిస్తారు.
వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో, రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబుతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి, ఫైబర్ నెట్వర్క్ అభివృద్ధిలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను, దీనికి తక్షణ కేంద్ర సహాయ ఆవశ్యకతను కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య ఎం. సింధియా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి ఇంటికి పటిష్టమైన, హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని అందించాలన్న తెలంగాణ దార్శనికతను, అలాగే తెలంగాణ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే పటిష్టమైన నెట్వర్క్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
ఏబీపీ సజావుగా అమలు జరిగేలా చూసేందుకు, ముఖ్యమంత్రి పలు కీలక అంశాలను కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అమలు ఒప్పందాన్ని త్వరితగతిన ఖరారు చేయడం, పెండింగ్లో ఉన్న నిధుల విడుదలను వేగవంతం చేయడం, రాష్ట్రంలో ఏబీపీ కింద టీ-ఫైబర్ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడంపై ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి మధ్య చర్చలు కేంద్రీకరించబడ్డాయి.
రింగ్ నెట్వర్క్ ఆస్తులను మండల స్థాయి నుండి గ్రామ పంచాయతీ స్థాయికి బదిలీ చేయడం, డిజిటల్ భారత్ నిధికి సంబంధించి స్పష్టమైన విధాన చట్రాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వంటి అంశాలను కూడా ఈ సమావేశంలో సమీక్షించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని సింధియా హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో, పటిష్టమైన నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఒక ఎస్పివి స్థాపనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే, నిజమైన డిజిటల్ తెలంగాణకు పునాది వేసేందుకు కేంద్రంతో ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఏకీకృత డిజిటల్ బ్యాక్బోన్ను ఏర్పాటు చేసే దిశగా రాష్ట్రం నిర్ణయాత్మకంగా ముందుకు సాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
ఒక మార్గంలో అంతరాయం ఏర్పడినా, ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ద్వారా సేవలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి. తత్ఫలితంగా, భవిష్యత్తులో గ్రామీణ తెలంగాణకు నిజమైన నిరంతర, హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
