ప్రేమ వద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. ఒకే చీరతో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న ప్రేమజంట
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తమ ప్రేమకు పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో చావే శరణ్యమని భావించిన ఓ ప్రేమ జంట బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని అచ్చంపేటలో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
అచ్చంపేటకు చెందిన 16 యేళ్ల ప్రశాంత్, సువర్ణ అనే మైనర్లు గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి వ్యవహారం గమనించిన పెద్దలు వారిని మందలించారు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గుర్యయారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చూసి ఒకే చీరతో ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు విడిచారు.
మరుసటిరోజు తలుపులు బద్ధలు కొట్టి చూడగా వారిద్దరూ విగతజీవులై కనిపించారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. ప్రేమ వద్దన్నందుకు అర్థాంతరంగా తనువు చాలించాలా అంటూ తల్లిదండ్రులు బోరున విలపిస్తున్నారు. స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.