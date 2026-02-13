Telangana Man: యూకే హౌస్లో తెలంగాణ వ్యక్తి.. భగవద్గీత ప్రమాణ స్వీకారం
తెలంగాణకు చెందిన ఉదయ్ నాగరాజ్, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఎగువ సభ అయిన హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్లో జీవితకాల సభ్యుడిగా లేదా జీవిత భాగస్వామిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్ నిబంధనల ప్రకారం నాగరాజు ముదురు ఎరుపు రంగు గౌను ధరించి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 25 సంవత్సరాలుగా బ్రిటన్లో నివసిస్తున్న నాగరాజు భగవత్ గీతపై ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
నాగరాజు సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడలోని సెనిగరం గ్రామానికి చెందినవాడు. 25 సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటన్కు వెళ్లిన తర్వాత, ఆయన మహాత్మా గాంధీ ఫ్యూచర్ లీడర్స్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించారు. యువతలో నైతిక విలువలు, గాంధీ సూత్రాలు మరియు సామాజిక విలువలను పెంపొందించడానికి ఆయన కృషి చేస్తున్నారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ అభివృద్ధిపై పనిచేసే సంస్థ అయిన ఏఐ పాలసీ ల్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు కూడా ఆయన. రెండు సంవత్సరాల క్రితం, ఆయన నార్త్ బెడ్ఫోర్డ్షైర్ నుండి లేబర్ పార్టీ తరపున పోటీ చేశారు. ఆయన రెండవ స్థానంలో నిలిచారు.
అయినప్పటికీ, బ్రిటిష్ ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్ సిఫార్సు మేరకు, కింగ్ చార్లెస్ 3 నాగరాజును హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ సభ్యుడిగా నియమించారు. నాగరాజు ఇకపై బ్లూమ్స్బరీ లార్డ్గా సంబోధించబడతారు. ఆయన పేరులో బ్లూమ్స్బరీని చేర్చడానికి బలమైన కారణం ఉంది.
ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ బ్లూమ్స్బరీ ప్రాంతంలో ఉంది. మహాత్మా గాంధీ నాగరాజు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పట్టభద్రుడైన కళాశాలలోనే చదువుకున్నారు.