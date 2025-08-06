రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో మృతదేహం.. చెవిలో హెర్బిసైడ్ పోసి హత్య.. ఎవరిలా చేశారు?
కరీంనగర్ పట్టణ శివార్లలోని బొమ్మకల్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో ఓ మృతదేహాన్ని పోలీసులు కనుగొన్నారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న 45 ఏళ్ల వ్యక్తి చెవిలో హెర్బిసైడ్ పోసి అతనిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. జూలై 29న అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. సుభాష్ నగర్ నివాసి, లైబ్రరీలో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్న బాధితురాలు ఐలవేణి సంపత్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. అతని కుమారుడు ఫిర్యాదు మేరకు కరీంనగర్ రూరల్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అతని భార్య రమాదేవిని ప్రధాన నిందితురాలిగా గుర్తించారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. సంపత్ మద్యానికి బానిసై, తన భార్యను తరచూ శారీరకంగా హింసించేవాడు. కిసాన్నగర్కు చెందిన కర్రె రాజయ్యతో వివాహేతర సంబంధంలో ఉన్న రమాదేవి, అతనితో పాటు ఖాదర్గూడెంకు చెందిన కీసరి శ్రీనివాస్తో కలిసి తన భర్తను హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నింది.
ఈ కుట్రలో భాగంగా, రాజయ్య, శ్రీనివాస్ కలిసి సంపత్ను బొమ్మకల్ ఫ్లైఓవర్ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. అతను పూర్తిగా తాగిన తర్వాత, వారు అతని చెవిలో కలుపు మందు పోసి, అతను మరణించాడని నిర్ధారించుకుని పారిపోయారు.
అనుమానం రాకుండా ఉండటానికి, రమాదేవి, ఆమె సహచరులు సంపత్ కోసం వెతుకుతున్నట్లు నటించి, తరువాత మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు. దర్యాప్తును తప్పుదారి పట్టించడానికి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
మంగళవారం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం మాట్లాడుతూ, రమాదేవి, రాజయ్య, శ్రీనివాస్లను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు తెలిపారు.