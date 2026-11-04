యూట్యూబ్ సాయం : అద్దె ఇంట్లో నకిలీ కరెన్సీ తయారీ ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
హైదరాబాద్ శివారులోని ఒక అద్దె ఇంట్లో నుంచి నడుస్తున్న నకిలీ కరెన్సీ తయారీ ముఠాను తెలంగాణ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటనలో నలుగురిని అరెస్టు చేసి, రూ. 6.78 కోట్ల విలువైన నకిలీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు యూట్యూబ్ ట్యుటోరియల్స్, ఇతర సోషల్ మీడియా కంటెంట్ను చూసి నకిలీ కరెన్సీని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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నవంబర్ 1న జాతీయ రహదారి 65పై రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సమీపంలో అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పోలీసులు, షాద్నగర్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్తో కలిసి ఒక కారును అడ్డగించడంతో ఈ ముఠా వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు వాహనం నుంచి రూ. 8 లక్షల విలువైన నకిలీ రూ. 500 నోట్లను స్వాధీనం చేసుకుని, అందులోని నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. తదుపరి విచారణలో, హైదరాబాద్ శివారులోని కుంట్లూరులో అద్దెకు తీసుకున్న ఒక ఇంట్లో నకిలీ కరెన్సీని ముద్రించే కేంద్రం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
అక్కడ సుమారు రూ. 6.70 కోట్ల విలువైన, రూ. 500 ముఖ విలువ కలిగిన నకిలీ నోట్ల కట్టలను (మొత్తం 134 కట్టలు) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, రంగుల ప్రింటర్లు, స్కానర్లు, ల్యాప్టాప్, లామినేషన్ మెషీన్, కరెన్సీ నోట్లను కత్తిరించడానికి ఉపయోగించే పరికరాలను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నోట్ల ముద్రణ నేర్చుకోవడానికి యూట్యూబ్ వీడియోలను ఉపయోగించారు. ప్రధాన నిందితుడు మదుపోజు కర్ణాకర్, యూట్యూబ్ వీడియోలు మరియు సోషల్ మీడియాలోని ఇతర కంటెంట్ను చూసి నకిలీ కరెన్సీని తయారు చేసే ప్రక్రియను నేర్చుకున్నాడని కాబోయే నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ తరుణ్ జోషి తెలిపారు.
దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, కర్ణాకర్ అసలైన రూ. 500 నోట్లను స్కాన్ చేసి, నకిలీ నోట్లను ముద్రించే ముందు వాటి చిత్రాలను మార్చడానికి ఫోటోషాప్తో సహా ఇమేజ్-ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించాడు. ప్రతి లక్ష రూపాయల అసలైన నగదుకు బదులుగా 3-4 లక్షల రూపాయల నకిలీ కరెన్సీని అందించి, నకిలీ నోట్లను చలామణి చేయాలని నిందితులు పథకం వేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ పథకం కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడంలో విఫలమవడంతో, ఈ ముఠా కాబోయే వినియోగదారులను మోసం చేయడానికి మరో మార్గాన్ని కనుగొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అసలైన నగదును దొంగిలించడానికి పోలీసు సిబ్బందిగా నటించారు. కాబోయే కొనుగోలుదారుల నమ్మకాన్ని పొందడానికి నిందితులు అసలైన కరెన్సీ మరియు నకిలీ పోలీసు గుర్తింపు కార్డుల కలయికను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు.
వారు మొదట ఒప్పందం యొక్క ప్రామాణికత గురించి వినియోగదారులను ఒప్పించడానికి అసలైన కరెన్సీని ప్రదర్శించేవారు. ఆ తర్వాత, వారు నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు, వాకీ-టాకీలు, నకిలీ పిస్టళ్లు, నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లు అమర్చిన వాహనాలను ఉపయోగించి పోలీసు సిబ్బందిగా నటించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆ తర్వాత ఈ ముఠా కాబోయే కొనుగోలుదారులను బెదిరించి, వారి వద్ద ఉన్న అసలు డబ్బుతో పారిపోయేవారని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు వేర్వేరు ఘటనల్లో ఇద్దరు కాబోయే కస్టమర్లను రూ. 2 లక్షలు, రూ. 3 లక్షల మేర మోసం చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అరెస్ట్ అయిన నలుగురు నిందితులను మడుపోజు కర్ణాకర్, చిన్నొల్ల మాణిక్య రెడ్డి, చెరుకుపెల్లి రత్నాకర్ రెడ్డి, కరణం అజయ్ కుమార్గా గుర్తించారు. మరో ముగ్గురు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు, వారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.