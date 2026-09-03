హస్తినలో కొండా సురేఖకు నిరాశ - వేటు పడటమే తరువాయి?
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్న తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖకు హస్తినలో నిరాశ ఎదురైంది. తనకు జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసులపై పెద్దలను కలిసి వివరణ ఇచ్చేందుకు ఆమె రెండు రోజుల క్రితం ఢిల్లీ వెళ్లారు. అయితే, ఆమెకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోగా, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాత్రం తూతూమంత్రగా మాట్లాడి పంపించేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించడం ఖాయమనే సంకేతాలు వస్తున్నాయి.
ఇదిలావుంటే, అధిష్టానం పెద్దల నుంచి సరైన స్పందన, సరైన హామీ రాకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశకు లోనైన కొండా సురేఖ... మరోమారు ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రిలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్పై తన కుమార్తె చేసిన ఆరోపణలకు తనన ఎలా బాధ్యురాలిని చేస్తే ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కపై వచ్చిన కమిషన్ ఆరోపణల సంగతేంటి? ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పదేళ్ళపాటు ఉంటానని ఎలా చెబుతారంటూ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కొండా సురేఖపై వేటు తప్పదనే నిర్ణయానికి హైకమాండ్ వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.