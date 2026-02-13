శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (14:44 IST)

కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లకు షాకిచ్చిన తెలంగాణ జాగృతి - ఏకంగా మున్సిపాలిటీ కైవసం

kavitha
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో శుక్రవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో జనసేన పార్టీ తొలిసారి బోణీ కొట్టింది. అలాగే, భారతీయ రాష్ట్ర సమితి నుంచి సస్పెండ్‌కు గురైన తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కె.కవిత వర్గం ఎవరూ ఊహించని ఫలితాన్ని సాధించింది. జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలోని వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు ఆల్ ఇండియా ఫార్వార్డ్ బ్లాక్ పార్టీ తరపున ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. 
 
తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు ఏఐఎఫ్‌బీ పార్టీ తరపున మొత్తం 10 వార్డుల్లో పోటీ చేసి 8 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. దీంతో వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఏఐఎఫ్‌బీ కైవసం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు చెరో వార్డును దక్కించుకున్నాయి. 
 
ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాలు పరిశీలిస్తే, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 44, బీఆర్ఎస్‌కు 10 మున్సిపాలిటీలు కైవసం చేసుకున్నాయి. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు 884 వార్డులు, బీఆర్ఎస్ 464, బీజేపీ 136, ఇతరులు 137 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. 
 
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బోణీ కొట్టిన జనసేన 
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సారథ్యంలోని జనసేన పార్టీ బోణీ కొట్టింది. సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలోని 14వ వార్డులో పోటీ చేసిన జనసేన అభ్యర్థి తన సమీప ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించారు. ఈ విజయం పార్టీ శ్రేణుల్లో మంచి ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. 
 
నిజానికి ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో బీజేపీ తరపున జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం చేయాల్సివుంది. కానీ, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆయన ప్రచారానికి దూరంగా ఉన్నారు. అదేసమయంలో పార్టీ శ్రేణులు మాత్రం తమకు పట్టున్న స్థానాల్లో 200కు పైగా స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. 
 
వీటిలో నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలో జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. స్థానిక నాయకత్వం, కార్యకర్తలు, క్షేత్రస్థాయిలో చేసిన కృషి ఈ గెలుపునకు కీలకంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా యువత మార్పు కోరుకునే ఓటర్లు జనసేన వైపు మొగ్గు చూపినట్టు తెలుస్తోంది. 
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలపడాలని చూస్తున్న జనసేనకు ఈ విజయం ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. నేరేడుచర్లలో జనసేన కార్యకర్తల్లో ఇపుడు మంచి జోష్ కనిపిస్తోంది. 

నడిరోడ్డు మీద నటులు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్, వీడియో వైరల్

నడిరోడ్డు మీద నటులు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్, వీడియో వైరల్నడిరోడ్డు మీద అంతా చూస్తుండగానే హీరోలు విజయ్, అజిత్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకరికొకరు ముష్టిఘాతాలు ఇచ్చుకుంటున్నారు. విజయ్ కాళ్లతో అజిత్ ను తంతున్నాడు. ఓ గట్టి షాట్ దెబ్బకి అజిత్ పల్టీలు కొడుతూ రోడ్డు పైన తూలుతూ పడిపోయాడు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అసలు విషయం ఏంటంటే... ఈ వీడియో నిజమైనది కాదు. ఏఐ జనరేటెడ్. హీరోలిద్దరూ ఫైటింగ్ చేసుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూపించేందుకు ఇలా చేసాడట ఓ క్రియేటర్. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ, ఇప్పుడు మన ఉద్యోగాలు ఊడుతున్నట్లే భవిష్యత్తులో హీరోలతే పనే లేకుండా సినిమాలు కూడా వచ్చేస్తాయి.

అవి గాసిప్స్ మాత్రమే.. వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుంది.. మృణాల్

అవి గాసిప్స్ మాత్రమే.. వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుంది.. మృణాల్సినీ స్టార్స్ మృణాల్ ఠాకూర్, ధనుష్ డేటింగ్ ప్రేమలో వున్నారని, ఫిబ్రవరి 14, 2026న వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ వార్తలపై మృణాల్ స్పందించింది. "ఈ పుకార్లు ఎక్కడి నుండి వ్యాపించాయో నాకు తెలియదు. అవి పూర్తిగా నిరాధారమైనవి" అని చెప్పింది. ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి గాసిప్‌లను నమ్మి వ్యాప్తి చేసే వారికి వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుందని ఆమె కౌంటరిచ్చారు. ధనుష్‌తో వివాహం జరుగుతుందనే వార్తల్లో నిజం లేదని ఆమె గట్టిగా స్పష్టం చేసింది.

Naresh: చీరలు కట్టుకొచ్చారు, ఇంకేం హగ్ చేసుకునేది: సీనియర్ నరేష్

Naresh: చీరలు కట్టుకొచ్చారు, ఇంకేం హగ్ చేసుకునేది: సీనియర్ నరేష్ఈరోజు ఓ ఆసక్తికర సంఘటన హే భగవాస్ సినిమా వేడుకలో జరిగింది. స్టేజీపైన యాంకర్, నటి కూడా పాల్గొన్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. స్టేజీపైన నరేశ్ మాట్లాడుతూ, అమ్మా మీ ఇద్దరిని హగ్ చేసుకోవాలనుంది. కానీ మీరు చీరలో వున్నారు. ఇటీవలే ఒక సంఘటన (శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్) తర్వాత చాలా మంది స్టేజ్ మీద చీరలే కట్టుకుంటున్నారు, అది మన భారతీయ సంస్కృతి.

కొన్ని పరిణామాల వల్ల మహిళలు చీరలు ధరిస్తున్నారు : సీనియర్ నటుడు నరేశ్

కొన్ని పరిణామాల వల్ల మహిళలు చీరలు ధరిస్తున్నారు : సీనియర్ నటుడు నరేశ్ఇటీవల చోటుచేసుకున్న కొన్ని పరిణామాల వల్ల సినిమా వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చే మహిళలు చీరకట్టులో వస్తున్నారంటూ సీనియర్ నటుడు నరేశ్ అన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం నటుడు శివాజీ ఓ సినిమా కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉద్దేశించి నరేశ్ పై విధంగా కామెంట్స్ చేశారు.

Natural Star Nani,: ది ప్యారడైజ్ నేచురల్ స్టార్ నాని రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన

Natural Star Nani,: ది ప్యారడైజ్ నేచురల్ స్టార్ నాని రిలీజ్ డేట్ ప్రకటననేచురల్ స్టార్ నాని మ్యాసీవ్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం హాటెస్ట్ పాన్-ఇండియన్ రిలీజెస్ లో ఒకటిగా శరవేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. హైదరాబాద్‌లో చిత్రీకరణ జోరుగా సాగుతుండగా, నిర్మాతలు ఇప్పుడు రిలీజ్ డేట్ ని అనౌన్స్ చేశారు.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
