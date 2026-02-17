బోరున విలపించిన ఎర్రబెల్లి - రాజకీయాల్లో ఉండాలా వద్దా అంటూ కంటకన్నీరు...
టీడీపీ మాజీ నేత, ఇపుడు భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి ఎర్లబెల్లి దయాకర్ రావు బోరున విలపించారు. రాజకీయాల్లో ఉండాలా వద్దా అంటూ ఆయన కన్నీరు కార్చారు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తొర్రూర్ మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది. కానీ, ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లతో చైర్మన్ పదవిని కాంగ్రెస్ పార్టీ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఆయన ఆగ్రహం చెందారు.
ఈ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 16 ఓట్లు ఉండగా, ఇందులో బీఆర్ఎస్ 9, కాంగ్రెస్ పార్టీ 7 చొప్పున గెలుచుకున్నాయి. ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డి, ఎంపీ కడియం కావ్యల ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లతో కాంగ్రెస్ సంఖ్య 9కి చేరింది. దీంతో రెండు పార్టీల బలాలు సమానం కావడంతో అధికారులు లాటరీ ద్వారా చైర్మన్ను నిర్ణయించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి శ్రావణ్ చైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు.
అయితే, ఎంపీ కడియ కావ్య ఎక్స్అఫిషియో చెల్లదంటూ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో కలిసి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని నర్సింహులు పేట పోలీస్ ఠాణాకు తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎర్రబెల్లి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.