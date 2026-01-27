Telangana: ఫిబ్రవరి 11 నుంచి మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 13న విడుదల
తెలంగాణలో మున్సిపాలటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.
ఈ ఎన్నికలలో మొత్తం 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఐ. రాణి కుముదిని జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, జనవరి 28న ఎన్నికల నోటీసు జారీ చేయడం, నామినేషన్ల స్వీకరణతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. రిటర్నింగ్ అధికారులు ఉదయం 10.30 నుండి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు.
నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి తేదీ జనవరి 30, కాగా, నామినేషన్ల పరిశీలన జనవరి 31న జరుగుతుంది. పరిశీలన తర్వాత, అదే రోజున చెల్లుబాటు అయ్యే నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా కూడా ప్రచురించబడుతుంది. అభ్యర్థులు నామినేషన్ల తిరస్కరణపై ఫిబ్రవరి 1న అప్పీళ్లు చేసుకోవచ్చు.
అప్పీళ్ల పరిష్కారం ఫిబ్రవరి 2వ తేదీలోగా పూర్తి చేయబడుతుంది. అభ్యర్థిత్వం ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 3, పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితా అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ప్రచురించబడుతుంది. పోలింగ్ ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరుగుతుంది.
ఒకవేళ రీ-పోలింగ్ అవసరమైతే, అది ఫిబ్రవరి 12న నిర్వహించబడుతుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఫిబ్రవరి 13న ఉదయం 8 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. లెక్కింపు పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటించబడతాయి. ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించాలని, ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కచ్చితంగా పాటించాలని కమిషన్ ఎన్నికల అధికారులను ఆదేశించింది.