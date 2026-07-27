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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (11:16 IST)

Telangana: ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మకు బంగారు బోనం

kanaka durga
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (11:16 IST)
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kanaka durga
ఆషాఢ మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా, హైదరాబాద్‌కు చెందిన భక్తులు విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై కొలువై ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మకు బంగారు బోనం సమర్పించడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ మధ్య శతాబ్దాల నాటి సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం మరోసారి నిదర్శనంగా నిలిచింది. 
 
భాగ్యనగర్ శ్రీ మహంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల యునైటెడ్ టెంపుల్స్ ఊరేగింపు కమిటీ ఈ బంగారు బోనాన్ని సమర్పించింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్ శాసనసభా పక్ష నాయకుడు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆషాఢ మాసంలో మహంకాళి బోనాల పండుగను ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారని తలసాని పేర్కొన్నారు. భాగ్యనగర్ కమిటీ గత 17 ఏళ్లుగా విజయవాడ ఆలయంలో నిరంతరాయంగా బంగారు బోనాన్ని సమర్పిస్తూ వస్తోంది.
 
ఎల్ నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, వ్యవసాయం సుభిక్షంగా సాగాలని, రైతులు క్షేమంగా ఉండాలని కనకదుర్గమ్మను ప్రార్థించినట్లు మాజీ మంత్రి తెలిపారు.
 
కొండపై ఉన్న ఆలయానికి వెళ్లే ముందు, తెలంగాణ బృందం జమ్మిదొడ్డి వద్ద ప్రత్యేక పూజలతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో వి.కె. సీనా నాయక్, స్థానాచార్యులు వి. శివప్రసాద్ శర్మ ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
 
బ్రాహ్మణ వీధి నుండి ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న ఆలయం వరకు సాగిన ఈ ఉత్సాహభరితమైన ఊరేగింపులో పోతురాజులు, సంప్రదాయ డ్రమ్ వాయిద్యకారులు, కోలాటం కళాకారులు సహా 500 మందికి పైగా కళాకారులు పాల్గొన్నారు.
 
తమ వార్షిక సమర్పణ కోసం చేసిన విస్తృత ఏర్పాట్ల పట్ల భాగ్యనగర్ కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆలయ అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. దర్శనం అనంతరం, కనకదుర్గ ఆలయ అధికారులు కమిటీ చైర్మన్ మధుసూదన్ యాదవ్, సభ్యుడు అంజయ్య, ఇతర ప్రతినిధులను సత్కరించి, వారికి ప్రసాదం, అమ్మవారి చిత్రపటాలను అందజేశారు.
 
ఆ రోజు పూజలు చేసిన వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణమరాజు, సినీ నటుడు మురళీ మోహన్ తదితరులు ఉన్నారు.
 
ఆలయ పరిసరాల్లో తెలంగాణ బృందం రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. ఆదేశాల మేరకు ఈ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 
 
ట్రాఫిక్ ఏసీపీ రామచంద్ర రావు పర్యవేక్షణలో, రాజశేఖర్ బాబు, ట్రాఫిక్ డీసీపీ షిరీన్ బేగం, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది భక్తులకు సులభంగా దర్శనం కల్పించేందుకు డ్రోన్ సహాయంతో కూడిన ట్రాఫిక్ నిర్వహణను చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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