తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : జగన్పై చంద్రబాబు ఘన విజయం
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో ఆసక్తికర సంఘటను చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం మూడో దశ పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఇందులో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడ మండలం, గుండ్లరేవు గ్రామానికి జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో జగన్పై చంద్రబాబు విజయం సాధించారు.
ఈ గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో భూక్యా చంద్రబాబు, బానోత్ జగన్నాథం అలియాస్ జగన్లు తలపడ్డారు. వీరిద్దరూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ఇరు వర్గీయుల మద్దతుతో బరిలో దిగారు. వీరి పేర్ల కారణంగా పోటీతోపాటు ప్రచారం కూడా ఆసక్తిగా మారింది. వీరిద్దరూ విజయం కోసం హోరా హోరీగా ప్రచారం చేశారు. బుధవారం జరిగిన పోలింగ్లో భూక్యా చంద్రబాబు విజయం సాధించారు. దీంతో జగన్పై చంద్రబాబు విజయం అంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.