రెబెల్స్ను కంట్రోల్ చేయలేని మీరూ ఎమ్మెల్యేలా? సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున పలువురు రెబెల్స్ పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు ఓడిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం టెలీకాన్ఫరెన్స్ను నిర్వహించింది. ఇందులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఇందులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 16 మంది ఎమ్మెల్యేలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రెబల్స్ను సమన్వయం చేయలేని ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులపై ఆయన మండిపడ్డారు. రెబల్స్తో సమన్వయ లోపం, బంధువులను అభ్యర్థులుగా నిలబెట్టడాన్ని తప్పుబట్టారు. పార్టీకి తీరని నష్టం చేశారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వైఖరి మార్చుకుని పార్టీ నియమ నిబంధనలకు లోబడి పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
తెలంగాణలో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ జయకేతనం ఎగురవేసింది. మొదటి, రెండో విడతల్లో సుమారు 56 శాతం స్థానాలను గెలిచిన పార్టీ మూడో విడతలోనూ అదే ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది. 31 జిల్లాల్లోని 12,733 పంచాయతీ సర్పంచి పదవులకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి.
ఇందులో 7,010 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. 3,502 స్థానాల్లో భారాస గెలుపొందింది. భాజపా 688 స్థానాలు పొందగా... ఇతరులు 1,505 స్థానాల్లో గెలిచారు. అయితే తమకు పట్టున్న కొన్ని చోట్ల స్థానాలను కోల్పోవడంపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం సీరియస్గా ఉంది. ఈక్రమంలోనే దానికి బాధ్యులైన ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ బాధ్యులతో సమావేశం నిర్వహించింది.