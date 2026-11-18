భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్లాన్.. రూ.18,000 కోట్ల పెట్టుబడి అవసరం
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని స్మార్ట్ పట్టణ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి తెలంగాణ సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీని కీలక మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి సుమారు రూ.18,000 కోట్ల పెట్టుబడి అవసరమని తేలింది. ప్రతిపాదిత ఈ నగరం పని, నివాసం, అభ్యసనం, వినోదం నమూనాను అనుసరిస్తుంది. ఇది పరిశ్రమలు, నివాస ప్రాంతాలు, విద్యా సంస్థలు, వినోద సౌకర్యాలను ఒకే ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణ పర్యావరణ వ్యవస్థలోకి తీసుకువస్తుంది.
Bharat Future City
మాస్టర్ ప్లాన్ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉండటంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం తన దార్శనికతను సమర్పించడానికి సిద్ధమవుతోంది. డిసెంబర్ 7 నుండి 9 వరకు జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2026లో ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రణాళికను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని నెట్-జీరో స్మార్ట్ సిటీగా, వ్యాపారాలు, టెక్నాలజీ కంపెనీలు, నివాసితులకు ఒక ప్రధాన గమ్యస్థానంగా నిలపాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను వివిధ పరిశ్రమలు, సేవల కోసం ప్రత్యేక జోన్లతో కూడిన ఒక సమీకృత పట్టణ కేంద్రంగా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ 13,440 ఎకరాల్లో 11 రంగాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతిపాదిత అభివృద్ధిలో 765 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో 30,000 ఎకరాల ప్రధాన ప్రాంతం ఉంటుంది. ఇందులో, 13,440 ఎకరాలను 11 విభిన్న రంగాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించనున్నారు.
ఈ రంగాలలో లైఫ్ సైన్సెస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డేటా సెంటర్లు, ఏఐ సిటీ, హెల్త్ సిటీ, వినోదం, మిశ్రమ వినియోగ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి. ఈ ప్రణాళికలో స్పోర్ట్స్ హబ్, నివాస ప్రాంతాలు, ఫర్నిచర్ పార్క్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు మరియు ఇంధన నిల్వ సౌకర్యాలు, ఒక విద్యా మండలం కూడా ఉన్నాయి.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం గుర్తించిన భూమిలో గణనీయమైన భాగాన్ని, వాస్తవానికి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ గ్రీన్ ఫార్మా సిటీ ప్రాజెక్ట్ కోసం సేకరించింది. లైఫ్ సైన్సెస్ రంగానికి 4,000 ఎకరాలకు పైగా కేటాయించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, అధునాతన తయారీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమల కోసం ఒక్కొక్కదానికి సుమారు 2,000 ఎకరాలు కేటాయించారు.
ప్రతిపాదిత అభివృద్ధిలో డేటా సెంటర్లు మరో ముఖ్యమైన భాగం. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నందున, ఈ రంగానికి 357 ఎకరాలను కేటాయించింది. మౌలిక సదుపాయాల కోసం తెలంగాణ రూ. 18,000 కోట్లు అంచనా వేసింది. ప్రతిపాదిత వ్యయంలో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికే ప్రధాన వాటా ఉంటుంది.
రోడ్లు, నీటి సరఫరా నెట్వర్క్లు, వ్యర్థాల నిర్వహణ సౌకర్యాలు, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి దాదాపు రూ. 18,000 కోట్లు అవసరమవుతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. రోడ్ల అభివృద్ధికి సుమారు రూ. 5,000 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. నీటి సరఫరా, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం మరో రూ. 6,000 కోట్లు కేటాయించగా, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు దాదాపు రూ. 2,350 కోట్లు అవసరమవుతాయి.
ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఇప్పటికే దాదాపు రూ. 2,000 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
నీటి లభ్యత, సుస్థిర వనరుల నిర్వహణ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో కీలకంగా ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సెంటర్లు, లైఫ్ సైన్సెస్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలకు ప్రత్యేక స్థలాలతో, తెలంగాణ హైదరాబాద్ చుట్టూ ఒక కొత్త పట్టణ, ఆర్థిక కేంద్రాన్ని సృష్టించాలని చూస్తోంది.