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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (15:27 IST)

తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు.. గుల్లకోటలో భారీ వర్షపాతం

Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (15:27 IST)
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దీర్ఘకాలిక వర్షపాత లోటు తర్వాత గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గురువారం మధ్యాహ్నం వరకు జగిత్యాల జిల్లాలోని గుల్లకోటలో 70.5 మి.మీ, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సిర్పూర్ (యు)లో 66.6 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ తెలిపింది. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ వివరాల ప్రకారం, 15 రోజుల క్రితం 33 శాతంగా ఉన్న రాష్ట్ర వర్షపాత లోటు గురువారం ఉదయానికి 10 శాతానికి తగ్గింది. అయినప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో 13 జిల్లాలు ఇప్పటివరకు తమ సాధారణ వర్షపాతంలో 20 శాతం కంటే తక్కువనే పొందాయి. 
 
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో వర్షపాత లోపం 65 శాతంగా ఉంది. హైదరాబాద్‌లో కూడా ఇప్పటికీ వర్షపాత లోపం కొనసాగుతోందని నివేదిక పేర్కొంది. జూలై 29 రాత్రి కురిసిన వర్షాల వల్ల హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో పాటు ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. 
 
వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహించాయి, దీనివల్ల జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగింది. గురువారం మధ్యాహ్నం 1 గంట నుండి జూలై 31 ఉదయం 8:30 గంటల వరకు ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, జగిత్యాల జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులతో కూడిన అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ, భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 
 
ఇదే సమయంలో తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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