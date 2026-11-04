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  4. Telangana Rains: Cyberabad IT Firms Asked to Consider Early Logout, WFH
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (12:15 IST)

Telangana Rains: హైదరాబాదులో భారీ వర్షాలు, ట్రాఫిక్.. ఇంటి నుంచే పనిచేయండి...

Heavy Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (12:15 IST)
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సైబరాబాద్ పరిధిలోని ఐటీ కంపెనీలు, ఇతర సంస్థలు నవంబర్ 3 నుండి 5 వరకు ఉద్యోగులను ముందుగానే కార్యాలయాల నుండి పంపేలా (early logout) లేదా ఇంటి నుండే పనిచేసే (work-from-home) వెసులుబాటు కల్పించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. 
 
వర్ష సూచన దృష్ట్యా, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి, ప్రయాణంలో ప్రమాదాలను నివారించడానికి, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండే దశలవారీగా ఉద్యోగులను పంపివేయాలని, వీలైనంత వరకు సాయంత్రం 4 గంటల లోపు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కోరారు. 
 
అలాగే, సాధ్యమైనంత వరకు ఉద్యోగులు ఇంటి నుండే పనిచేసేలా అనుమతించాలని సంస్థలను కోరారు. ఈ చర్యల ఉద్దేశ్యం ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం, ప్రయాణికుల భద్రతను కాపాడటం, అత్యవసర సేవలకు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడటం. 
 
సంస్థలు తమ కార్యాలయాల వివరాలను, ఉద్యోగులను పంపే సమయాలను (logout timings) సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు [email protected] ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియజేయాలని కోరారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడానికి పోలీసులకు వీలవుతుందని పోలీసులు తెలిపారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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