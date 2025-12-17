Ranga Reddy: దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రంగారెడ్డి జిల్లా.. ఎలా?

2024-25 సంవత్సరానికి తలసరి జిడిపిలో రంగారెడ్డి జిల్లా భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 28 రాష్ట్రాలు, ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని దాదాపు 800 జిల్లాల్లో ఈ జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది, ఇది తెలంగాణకు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక మైలురాయిగా నిలిచింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ 2024-25 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, ఈ జిల్లా వార్షికంగా సగటు తలసరి జిడిపి రూ.11.46 లక్షలను నివేదించింది. గుర్గావ్ రెండవ స్థానంలో, బెంగళూరు అర్బన్, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా), హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సోలన్ ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో ముంబై, అహ్మదాబాద్ చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.
ఈ జాబితాలో రంగారెడ్డి అభివృద్ధి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. 2006లో, ఇది భారతదేశంలోని 250 అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లాల్లో జాబితా చేయబడింది. నేడు, ఇది సాంకేతికత, సేవలు, పర్యాటకం, వాణిజ్యం, పరిశ్రమల ద్వారా నడిచే కీలకంగా పనిచేస్తుంది.
హైదరాబాద్లో విస్తరిస్తున్న ఐటి కారిడార్, ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్లు, పెద్ద ఎత్తున టెక్నాలజీ పార్కులు నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించాయి. ఈ పరిణామాలు జిల్లా అంతటా స్థిరమైన ఉపాధిని, పెరుగుతున్న ఆదాయ స్థాయిలను సృష్టించాయి.
ఐటి రంగం అసాధారణ విస్తరణ, హైదరాబాద్, గచ్చిబౌలికి సమీపంలో ఉండటం ఈ వృద్ధికి ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. కాలక్రమేణా, బహుళజాతి కంపెనీలు, స్టార్టప్లు అధిక జీతంతో కూడిన ఉద్యోగాలను తెచ్చిపెట్టాయి. జిల్లా ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేశాయి. రంగారెడ్డి భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఔషధ, బయోటెక్నాలజీ కంపెనీలకు కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. పరిశోధన, అభివృద్ధి, తయారీ సౌకర్యాలు పారిశ్రామిక పర్యావరణ వ్యవస్థకు స్థిరత్వాన్ని జోడించాయి.
హైదరాబాద్ తరహాలో పారిశ్రామిక మండలాలు, నివాస కేంద్రాలు రంగారెడ్డిలోకి విస్తరించాయి. ఈ ఉద్యమం రియల్ ఎస్టేట్కు ఊతమిచ్చాయి. ఇంకా సేవా ఆధారిత పరిశ్రమలకు డిమాండ్ పెరిగింది.
బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఈ పురోగతికి మద్దతు ఇస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డిని విస్తరించి ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) సజావుగా కనెక్టివిటీని నిర్ధారిస్తుంది. అలాగే రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పెట్టుబడిదారులు, ప్రపంచ సంస్థలు, నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను ఆకర్షిస్తుంది.