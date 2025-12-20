Telangana : తెలంగాణలో సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోవడంతో, పలు జిల్లాల్లో ఏక అంకెకు చేరాయి. తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యల్పంగా 6.3 డిగ్రీల సెల్సియస్, సంగారెడ్డిలో 4.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యల్ప ఉష్టోగ్రత. ఈ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు డిసెంబర్ 11న నమోదైన శీతల వాతావరణానికి సరిపోలుతున్నాయి.
శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి ఉష్ణోగ్రత దాదాపు 3.7 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది. ఇది శనివారం ఉదయం చల్లగా ఉంటుందని సూచించింది. రాబోయే కొన్ని రోజులు కూడా ఇదే విధమైన చలిగాలులు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
డిసెంబర్ ప్రారంభం నుండి రాష్ట్రంలో చలిగాలుల పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉత్తర-పశ్చిమ తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు 6-7 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ చలిగాలుల పరిస్థితులు సాధారణ జనజీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. చాలామంది ఉదయం వేళల్లో, సాయంత్రం ఆలస్యంగా ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు. వాతావరణంలోని చలి పిల్లలు, వృద్ధుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోంది.