హైదరాబాద్, తెలంగాణ జిల్లాల్లో పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు
హైదరాబాద్, తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో శీతాకాలం తన పట్టును గట్టిగా బిగించినట్లు కనిపిస్తోంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సతార్లో ఈ సీజన్లో తొలిసారిగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 9.6 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. పొడి వాతావరణం కొనసాగుతున్న పశ్చిమ, ఉత్తర తెలంగాణలో ముఖ్యంగా చలిగాలుల వంటి పరిస్థితులు తీవ్రమయ్యాయి.
single-digit temperature
గత 24 గంటల్లో, తెలంగాణలో అత్యంత శీతల జిల్లాగా సంగారెడ్డి నిలిచింది. ఇక్కడి పలు మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల మార్కుకు సమీపంలో ఉన్నాయి. టీఎస్డీపీఎస్ డేటా ప్రకారం, సంగారెడ్డిలో ఉష్ణోగ్రతలు (డిగ్రీల సెల్సియస్లో) గణనీయంగా తగ్గిన ఇతర ప్రాంతాలలో కోహిర్ (9.7), న్యాల్కల్, ఝరసంగం (10) ఉన్నాయి.
జహీరాబాద్లో, ఆల్గోల్లో 10.3 డిగ్రీలు నమోదు కాగా, మల్చెల్మా, మొగ్డంపల్లెలో 11 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. కామారెడ్డిలోని డోంగ్లీలో 10.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు కాగా, రంగారెడ్డి మొయినాబాద్ మండలంలోని రెడ్డిపల్లెలో 10.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది.
హైదరాబాద్ ప్రధాన పట్టణ ప్రాంతాలలో రాత్రులు సాపేక్షంగా వెచ్చగా ఉన్నప్పటికీ, తిరుమలగిరి వంటి ప్రదేశాలలో 15.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, పశ్చిమ మారేడ్పల్లిలో 15.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అయితే, శివారు ప్రాంతాలు, ఐటీ కారిడార్లో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
పటాన్చెరు, బీహెచ్ఈఎల్ ప్రాంతంలో అత్యల్పంగా 12.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో రామచంద్రపురంలోని బీహెచ్ఈఎల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రాంతంలో 12.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల జిల్లాలలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిన మరికొన్ని ప్రాంతాలలో హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (సెరిలింగంపల్లి) (12.6), అమీన్పూర్లోని కిస్తారెడ్డిపేట, సుల్తాన్పూర్ (వరుసగా 13.0 మరియు 13.3 డిగ్రీల సెల్సియస్) ఉన్నాయి.
గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో 14 డిగ్రీల సెల్సియస్, ఎంఎంటీఎస్ లింగంపల్లిలో 15.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మౌలా-అలీ ప్రాంతంలో 13.6 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు కాగా, రాజేంద్రనగర్లో ఉష్ణోగ్రత 13.7 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది.