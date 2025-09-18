Telangana: సెప్టెంబర్ 21- 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు
అక్టోబర్ 2న జరగనున్న దసరా పండుగకు పాఠశాలలకు ఇంకా మూడు రోజులు మాత్రమే సెలవులు ఉన్నాయి. పాఠశాల విద్యా శాఖ సెప్టెంబర్ 21 నుండి 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. జూనియర్ కళాశాలలకు వారం తర్వాత, సెప్టెంబర్ 28 నుండి సెలవులు ఉంటాయి.
అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవుల తర్వాత, పాఠశాలలు అక్టోబర్ 4న తిరిగి తెరవబడతాయి. విద్యార్థులు అక్టోబర్ 4న అంటే శనివారం అయినందున పాఠశాలకు వెళ్లకపోతే, వారు తమ సెలవులను రెండు రోజులు పొడిగించి, అక్టోబర్ 6 సోమవారం తరగతి పనిలో చేరవచ్చు.
జూనియర్ కళాశాలలకు అక్టోబర్ 5 వరకు ఆదివారాలు సహా ఎనిమిది రోజుల సెలవులు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 6న తిరిగి తెరవనున్నారు. విద్యార్థులకు నవంబర్ 10 నుండి 15 వరకు అర్ధ వార్షిక పరీక్షలు ఉంటాయి.
జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (జెఎన్టీయూ) - హైదరాబాద్ తన పరిధిలోని కళాశాలలకు సెప్టెంబర్ 29 నుండి అక్టోబర్ 4 వరకు ఒక వారం దసరా సెలవులు ప్రకటించింది, ఓయూ సెప్టెంబర్ 28 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ప్రకటించింది.