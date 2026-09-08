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  4. Telangana secretariat employee Raju collapses due to heart attack; Minister Srihari performs CPR, But
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (13:48 IST)

గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన సచివాలయ ఉద్యోగి, సీపీఆర్ చేసిన మంత్రి శ్రీహరి, కానీ....(వీడియో)

Minister Vakiti Srihari administered CPR
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:48 IST)
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తెలంగాణ సచివాలయ ఉద్యోగి రాజు గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనై ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు. వెంటనే ఆయన పరిస్థితిని గమనించిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఆయనకు సీపీఆర్ చేసారు.
 
ప్రాథమిక చికిత్స అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు తెలియజేసారు. ఉదయాన్నే తమతో చలాకీగా పనుల్లో పాల్గొన్న రాజు ఆకస్మిక మరణంతో సచివాలయ ఉద్యోగులు విషాదంలో మునిగిపోయారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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