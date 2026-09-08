గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన సచివాలయ ఉద్యోగి, సీపీఆర్ చేసిన మంత్రి శ్రీహరి, కానీ....(వీడియో)

తెలంగాణ సచివాలయ ఉద్యోగి రాజు గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనై ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు. వెంటనే ఆయన పరిస్థితిని గమనించిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఆయనకు సీపీఆర్ చేసారు.

ప్రాథమిక చికిత్స అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు తెలియజేసారు. ఉదయాన్నే తమతో చలాకీగా పనుల్లో పాల్గొన్న రాజు ఆకస్మిక మరణంతో సచివాలయ ఉద్యోగులు విషాదంలో మునిగిపోయారు.

Minister Vakiti Srihari immediately sprang into action when Raju, PS to Naveen Mittal, suddenly collapsed. He administered CPR and first aid without delay, called the medical staff, and ensured that Raju was promptly shifted to a hospital by ambulance@NewIndianXpress… pic.twitter.com/kEEsFLIwGq