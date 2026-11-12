తెలంగాణలో పెరిగిన చలి తీవ్రత.. గత 24 గంటల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణలో ఉదయం వేళల్లో, రాత్రుల్లో చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. గత 24 గంటల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే గణనీయంగా పడిపోయాయి. రానున్న వారం రోజుల్లో తెలంగాణ అంతటా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని హైదరాబాద్లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) గురువారం అంచనా వేసింది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
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గత 24 గంటల్లో సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహిర్లో అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 11.3 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో రంగారెడ్డి జిల్లా చందన్వెల్లి (11.4 డిగ్రీల సెల్సియస్), మహబూబ్నగర్ జిల్లా రాజాపూర్ (12 డిగ్రీల సెల్సియస్) మరియు కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ (12.2 డిగ్రీల సెల్సియస్) ఉన్నాయి.
ఇకపోతే.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలో, శివారు ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. ఉత్తర-పశ్చిమ మరియు ఉత్తర దిశల నుండి వీచిన చల్లని గాలుల వల్ల ఉదయాన్నే బయటకు వచ్చిన ప్రజలు తీవ్ర చలిని అనుభవించారు.
నగర పరిధిలో రాజేంద్రనగర్లో అత్యల్పంగా 13.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, మౌలాలీలో 13.2 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. నగర శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండటంతో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గాయి.
తుర్కయాంజల్లో 14.3 డిగ్రీలు, దేవరయాంజల్లో 14.4 డిగ్రీలు, హెచ్సియు శేర్లింగంపల్లిలో 14.5 డిగ్రీలు, పటాన్చెరులో 14.6 డిగ్రీలు, అల్వాల్లో 14.8 డిగ్రీలు, బిహెచ్ఇఎల్ ప్రాంతంలో 14.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.