కాబోయే భర్తకు అలా దగ్గరైంది.. కానీ వేధింపులకు గురిచేశాడని ఆత్మహత్య
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని టేకులపల్లి మండలంలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తన కాబోయే భర్త లైంగిక, మానసిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ ఒక యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. వెంకట్య తండాకు చెందిన బాధితురాలు తుల్లికా శ్రీకి మూడు నెలల క్రితం లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం సీతారాంపురంకు చెందిన బానోతు బిచ్చాతో నిశ్చితార్థం జరిగింది.
లక్ష కంటే ఎక్కువ జీతంతో విమానాశ్రయంలో పనిచేస్తున్నానని అతను ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పాడు. అతన్ని నమ్మి, వారు పెళ్లి ఫిక్స్ చేసుకుని, రూ.60 లక్షల కట్నం ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నిశ్చితార్థం తర్వాత, ఇద్దరూ ఫోన్ నంబర్లు మార్చుకుని, క్రమం తప్పకుండా కాల్స్, మెసేజ్ల ద్వారా దగ్గరయ్యారు.
దేవాలయాలకు వెళ్తున్నట్లు నటిస్తూ ఆమెను బయటకు తీసుకెళ్లాడు. కాలక్రమేణా, వారి సంబంధం శారీరకంగా మారింది. ఆగస్టు 8న, బిచ్చా ఆమెను తన బంధువు పుట్టినరోజు పార్టీకి తీసుకెళ్లి, తరువాత ఆమెను ఇంట్లో దింపాడు. ఆ సాయంత్రం, ఆమె ఆందోళన చెందుతూ కనిపించడం ఆమె తల్లిదండ్రులు గమనించారు.
ఏడుస్తూ, ఆమె ఎదుర్కొంటున్న వేధింపులను తల్లిదండ్రులకు వెల్లడించింది. వేరే అబ్బాయి తనకు మెసేజ్ చేసినప్పుడల్లా తనను కొట్టాడని శ్రీ వారికి చెప్పింది. ఆమెను అనుమానంతో వేధించాడని తెలిపింది. ఇంకా శ్రీని వివాహం చేసుకోనని, చనిపోవాలని కూడా మెసేజ్ చేశాడు.
అతని ప్రవర్తనతో మనస్తాపానికి గురైన శ్రీ పురుగుమందు తాగింది. వెంటనే శ్రీని కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు, కానీ ఆమె పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించింది. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.