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  4. Telangana slashes Metro-RTC combined pass fares ahead of Diwali; new rates from November 8
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (12:13 IST)

దీపావళి కానుకగా హైదరాబాదులో మెట్రో, ఆర్టీసీ పాసుల ధరల తగ్గింపు

Metro
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:13 IST)
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తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీపావళి కానుకగా, మెట్రో, ఆర్టీసీ ఉమ్మడి ప్రయాణ పాసుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గించింది.
రోజువారీ ఉమ్మడి పాసు ధరను రూ. 400 నుండి రూ. 275కి తగ్గించారు. ఇందులో మెట్రో ప్రయాణానికి రూ. 200, ఆర్టీసీ సేవలకు రూ. 75 కేటాయించారు. ఈ పాసు ద్వారా రోజుకు నాలుగుసార్లు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.
 
అలాగే, నెలవారీ పాసు ధరను రూ. 8,500 నుండి రూ. 4,000కి తగ్గించారు. ఇందులో మెట్రో ప్రయాణానికి రూ. 3,000, ఆర్టీసీ సేవలకు రూ. 1,000 కేటాయించారు. ఈ పాసుతో నెలకు 50 రాకపోకలు (రౌండ్ ట్రిప్పులు) చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
 
ఈ సవరించిన ధరల వల్ల ప్రయాణికులకు రోజువారీ పాసులపై రూ. 125, నెలవారీ పాసులపై రూ. 4,500 ఆదా అవుతాయని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.ఈ కొత్త ధరలు నవంబర్ 8 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.
 
ప్రయాణికులపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించి, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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