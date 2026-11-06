దీపావళి కానుకగా హైదరాబాదులో మెట్రో, ఆర్టీసీ పాసుల ధరల తగ్గింపు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీపావళి కానుకగా, మెట్రో, ఆర్టీసీ ఉమ్మడి ప్రయాణ పాసుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గించింది.
రోజువారీ ఉమ్మడి పాసు ధరను రూ. 400 నుండి రూ. 275కి తగ్గించారు. ఇందులో మెట్రో ప్రయాణానికి రూ. 200, ఆర్టీసీ సేవలకు రూ. 75 కేటాయించారు. ఈ పాసు ద్వారా రోజుకు నాలుగుసార్లు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే, నెలవారీ పాసు ధరను రూ. 8,500 నుండి రూ. 4,000కి తగ్గించారు. ఇందులో మెట్రో ప్రయాణానికి రూ. 3,000, ఆర్టీసీ సేవలకు రూ. 1,000 కేటాయించారు. ఈ పాసుతో నెలకు 50 రాకపోకలు (రౌండ్ ట్రిప్పులు) చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
ఈ సవరించిన ధరల వల్ల ప్రయాణికులకు రోజువారీ పాసులపై రూ. 125, నెలవారీ పాసులపై రూ. 4,500 ఆదా అవుతాయని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.ఈ కొత్త ధరలు నవంబర్ 8 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.
ప్రయాణికులపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించి, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.