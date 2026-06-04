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పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడంటే కాంగ్రెస్ - బీఆర్ఎస్ వెన్నులో వణుకుపుడుతోంది : రామచంద్రరావు
తెలంగాణ గడ్డపైకి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నారంటే అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీల నేతలకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచంద్రరావు అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జనసేన సభకు తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఇది రెండు రాష్ట్రాల్లోనేకాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా పెను చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దీనిపై బీజేపీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర రావు గురువారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరు, ఎక్కడైనా సభలు, సమావేశాలు జరుపుకోవచ్చన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే మళ్లీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ రెండు పార్టీలను ప్రజలు పూర్తిగా తిరస్కరించే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. అందుకే తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి మళ్లీ ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్ను వాడుకుంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
గతంలో ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఎంఐఎంతో బీఆర్ఎస్ ఎలా కలిసి పని చేస్తుందని ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు. అది తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులతో కలిసి పనిచేసినట్టు కాదా అంటూ ప్రశ్నించారు. రాజకీయ పరిస్థితులు బట్టి తెలంగాణాలో పొత్తుపై ముందుకెళతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జనసేనతో పొత్తుపై పార్టీ అధిష్టానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆయన ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు.
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
ఆన్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డు.. గంటకు 40 వేల టిక్కెట్లు విక్రయం
జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
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జూన్ 19న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతోన్న విజయ్ ఆంటోని వంద దేవుళ్ళు
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