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  4. Telangana to Face Heatwave Conditions for Next Two Days, Yellow Alert Issued
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 20 June 2026 (13:50 IST)

Telangana: తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్.. పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (13:47 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (13:50 IST)
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తెలంగాణలో శనివారం, ఆదివారం వడగాల్పుల పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనితో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేయబడింది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులు, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
 
దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా భానుడి భగభగలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది. నైరుతి రుతుపవనాలు మందగించి నిలిచిపోయిన చోట, ఇప్పుడు అవి తిరిగి వేగవంతం అయ్యాయి. జూన్ 21 ఆదివారం నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు మొదలై, జూన్ 23 మంగళవారం నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించనున్నాయి. 
 
ఈ వాతావరణ మార్పులతో ఎండల తీవ్రత తగ్గి, చల్లని గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఖరీఫ్ సాగు కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు ఈ వర్షాలు ఎంతో మేలు చేయనున్నాయి. వాతావరణంలో వచ్చిన ఈ సానుకూల మార్పులు పంటలకు జీవం పోయనున్నాయి.
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సెల్వి

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