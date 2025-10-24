శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (11:37 IST)

స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ- ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను రద్దు చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీ

revanth reddy
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 
 
ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న అభ్యర్థులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధిస్తున్న తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం, 2018లోని సెక్షన్ 21(3) తొలగింపును మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.
 
అసెంబ్లీ వాయిదా పడినందున, ఈ సెక్షన్‌ను రద్దు చేయడానికి ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్‌ను గవర్నర్ ఆమోదం కోసం పంపుతామని సమాచార, ప్రజా సంబంధాల శాఖ మంత్రి పి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీడియా ప్రతినిధులతో అన్నారు.
 
అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 1994లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ప్రవేశపెట్టారు. తెలంగాణలో 2018 పంచాయతీ రాజ్ చట్టంలో కొనసాగించారు. ఈ అంశంపై మునుపటి కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించబడింది. ఈ నిబంధనను రద్దు చేయాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో సహా అనేక రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ఈ నిబంధనను రద్దు చేశాయి. స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వు (జిఓ)ను హైకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం న్యాయ నిపుణుల సలహా మేరకు ముందుకు సాగాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
 
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై, నవంబర్ 3న ఈ అంశంపై ఒక పిటిషన్ విచారణకు వస్తుందని మంత్రివర్గం గుర్తించింది. ఆ రోజున హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. వెనుకబడిన తరగతుల రిజర్వేషన్లు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నవంబర్ 7న మరో మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
 
ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన సొరంగంగా చెప్పబడే శ్రీశైలం ఎడమ ఒడ్డు కాలువ (ఎస్‌ఎల్‌బిసి) పనులను తిరిగి ప్రారంభించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. అత్యాధునిక డ్రిల్లింగ్ నైపుణ్యంతో మిగిలిన సొరంగ పనులను చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఎస్‌ఎల్‌బిసి ప్రాజెక్టును ఏ ధరకైనా పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల లక్ష్యం గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా 3.50 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించడం, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించడం.
 
సొరంగం తవ్వకానికి ఇప్పటివరకు ఉపయోగించిన టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రానికి బదులుగా అధునాతన డ్రిల్లింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించడానికి మంత్రివర్గం అనుమతించింది. అంచనా వ్యయంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయడానికి కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీ ముందుకు వచ్చింది. 
 
సొరంగం తవ్వకాన్ని పూర్తి చేసే పనిని అదే కాంట్రాక్టు సంస్థకు అప్పగించడానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం 44 కి.మీ సొరంగంలో, ఇప్పటివరకు రెండు వైపులా 35 కి.మీ సొరంగం తవ్వకం పూర్తయింది. ఫిబ్రవరి 22న సొరంగం పైకప్పు కూలిపోవడంతో పని ఆగిపోయింది. ఎనిమిది మంది కార్మికులు మరణించారు.
 
అడవి, పర్యావరణం, వన్యప్రాణులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మిగిలిన 9 కి.మీ సొరంగం తవ్వడానికి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలని మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?సెలబ్రెటీ జ్యోతిష్యుడిగా పేరు పొందిన వేణు స్వామి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయన చుట్టూ జ్యోతిష్యం కోసం తిరిగే సెలెబ్రిటీలు చాలామంది వున్నారు. సెలెబ్రిటీలు.. వారి జీవితాల గురించి బహిరంగంగా కామెంట్లు చేసి వార్తల్లో నిలిచే వేణు స్వామిని ప్రస్తుతం ఏకిపారేస్తున్నారు నెటిజన్లు. తాజాగా రామ్ చరణ్- ఉపాసనల పాప జ్యోతిష్యంలో వేణు స్వామిని ఆడుకుంటున్నారు అభిమానులు. రామ్ చరణ్- ఉపాసన రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే గుడ్ న్యూస్‌తో వేణు స్వామి జోస్యం మరోసారి తప్పిందని తెలుస్తోంది.

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)ఉపాసన కామినేని కొణిదెల, రామ్ చరణ్‌లకు కవలలు పుట్టబోతున్నారని తెలిసింది. ఈ జంట త్వరలో కవలలను స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఉపాసన బేబీ షవర్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెర్రీ దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వబోతున్నారనే విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Rebel Star Prabhas: ఫ్యాన్స్ లేకపోతే నేను జీరో అంటున్న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్

Rebel Star Prabhas: ఫ్యాన్స్ లేకపోతే నేను జీరో అంటున్న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నేడు పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్ లోనే వున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లోని ఆయన ఇంటి దగ్గర అభిమానులు సందడి నెలకొంది. పోలీసుల రక్షణ, కంట్రోల్ తో ఇంకా జనాలను నియంత్రిస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల తర్వాత నుంచి అభిమానులు తరలివచ్చారు. మద్యాహ్నానికి మరింత ఎక్కువయ్యారు. ఇంటిలోనుంచే ప్రభాస్ వారికి దన్నం పెడుతూ ప్రేమతో ఇంతదూరం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Chiranjeevi.: సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి.. విశ్వంభర.. ఎప్పుడొస్తుందో తెలుసా..

Chiranjeevi.: సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి.. విశ్వంభర.. ఎప్పుడొస్తుందో తెలుసా..మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ వశిష్ట ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో విశ్వంభ‌ర షూటింగ్ ను పూర్తి చేసి, దాన్ని రిలీజ్ కు రెడీ చేస్తున్నారు. ఫాంటసీ నేపథ్యంలో సత్యలోకం కాన్సెప్ట్ తో రూపొందుతోంది. దానికోసం టెక్నికల్ గా అన్ని హంగులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుందో ఇంకా క్లారిటీ లేదు. కానీ, చిరంజీవి తర్వాత నటిస్తున్న అనిల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో మ‌న శంక‌ర‌వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ గారు సంక్రాంతికి విడుదలకు సిద్ధమని చెప్పేశారు.

Chandini Chowdhury : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా చాందినీ చౌదరి... సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

Chandini Chowdhury : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా చాందినీ చౌదరి... సంతాన ప్రాప్తిరస్తుకలర్ ఫొటో, గామి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి. ఆమె హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న కొత్త మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కల్యాణి ఓరుగంటి అనే క్యారెక్టర్ లో చాందినీ ఆకట్టుకోనుంది. ఈరోజు చాందినీ చౌదరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా బర్త్ డే విశెస్ చెబుతూ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. పెళ్లి కూతురిగా ముస్తాభైన చాందినీ స్టిల్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.
