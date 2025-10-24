స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ- ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను రద్దు చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న అభ్యర్థులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధిస్తున్న తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం, 2018లోని సెక్షన్ 21(3) తొలగింపును మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.
అసెంబ్లీ వాయిదా పడినందున, ఈ సెక్షన్ను రద్దు చేయడానికి ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్ను గవర్నర్ ఆమోదం కోసం పంపుతామని సమాచార, ప్రజా సంబంధాల శాఖ మంత్రి పి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీడియా ప్రతినిధులతో అన్నారు.
అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1994లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ప్రవేశపెట్టారు. తెలంగాణలో 2018 పంచాయతీ రాజ్ చట్టంలో కొనసాగించారు. ఈ అంశంపై మునుపటి కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించబడింది. ఈ నిబంధనను రద్దు చేయాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్తో సహా అనేక రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ఈ నిబంధనను రద్దు చేశాయి. స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వు (జిఓ)ను హైకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం న్యాయ నిపుణుల సలహా మేరకు ముందుకు సాగాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై, నవంబర్ 3న ఈ అంశంపై ఒక పిటిషన్ విచారణకు వస్తుందని మంత్రివర్గం గుర్తించింది. ఆ రోజున హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. వెనుకబడిన తరగతుల రిజర్వేషన్లు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నవంబర్ 7న మరో మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన సొరంగంగా చెప్పబడే శ్రీశైలం ఎడమ ఒడ్డు కాలువ (ఎస్ఎల్బిసి) పనులను తిరిగి ప్రారంభించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. అత్యాధునిక డ్రిల్లింగ్ నైపుణ్యంతో మిగిలిన సొరంగ పనులను చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఎస్ఎల్బిసి ప్రాజెక్టును ఏ ధరకైనా పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల లక్ష్యం గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా 3.50 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించడం, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించడం.
సొరంగం తవ్వకానికి ఇప్పటివరకు ఉపయోగించిన టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రానికి బదులుగా అధునాతన డ్రిల్లింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించడానికి మంత్రివర్గం అనుమతించింది. అంచనా వ్యయంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయడానికి కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీ ముందుకు వచ్చింది.
సొరంగం తవ్వకాన్ని పూర్తి చేసే పనిని అదే కాంట్రాక్టు సంస్థకు అప్పగించడానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం 44 కి.మీ సొరంగంలో, ఇప్పటివరకు రెండు వైపులా 35 కి.మీ సొరంగం తవ్వకం పూర్తయింది. ఫిబ్రవరి 22న సొరంగం పైకప్పు కూలిపోవడంతో పని ఆగిపోయింది. ఎనిమిది మంది కార్మికులు మరణించారు.
అడవి, పర్యావరణం, వన్యప్రాణులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మిగిలిన 9 కి.మీ సొరంగం తవ్వడానికి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలని మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.