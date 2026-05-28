  4. Telangana Tourism Launches Saraswati Anthya Pushkaralu Package Tour to Kaleshwaram
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (16:24 IST)

సరస్వతి పుష్కరాలకు టీఎస్‌టీడీసీ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటన

saraswathi river pushkaralu
తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన కాళేశ్వరంలో జరిగే సరస్వతి పుష్కరాలకు హాజరయ్యే భక్తుల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (టీఎస్‌టీడీసీ) ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటనను ప్రకటించింది. టీఎస్‌టీడీసీ విడుదల చేసిన పర్యటన బ్రోచర్ ప్రకారం, ఈ ప్యాకేజీలో 30 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యం కలిగిన ఏసీ హైటెక్ స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణం ఉంటుంది.

ఈ పర్యటనకు రుసుమును పెద్దలకు రూ. 3,600 గానూ, పిల్లలకు రూ. 2,880 గానూ నిర్ణయించారు. ఈ యాత్ర మొదటి రోజు రాత్రి సీఆర్వో బషీర్‌బాగ్, ఐఆర్వో యాత్రినివాస్ (సికింద్రాబాద్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. భక్తులు మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున కాళేశ్వరం చేరుకుంటారు. 
 
ఈ యాత్రా ప్రణాళికలో పుష్కరిణి స్నానం, ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయ దర్శనం, హరిత హోటల్‌లో మధ్యాహ్న భోజనం, ములుగు జిల్లాలోని చారిత్రక రామప్ప ఆలయ సందర్శనలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత యాత్రికులు హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వస్తారు.

ఈ ప్యాకేజీలో రవాణా, ఆలయ దర్శనం, మధ్యాహ్న భోజనం, హై-టీ, గైడ్ సేవలు ఉంటాయని, అయితే వసతి, రాత్రి భోజనం, అల్పాహారం మాత్రం ఇందులో చేర్చబడలేదని టీస్‌టీడీసీ తెలిపింది. పుష్కరాల ఉత్సవాల సమయంలో భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన, క్రమబద్ధమైన తీర్థయాత్రా అనుభవాన్ని అందించడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
