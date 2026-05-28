సరస్వతి పుష్కరాలకు టీఎస్టీడీసీ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటన
తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన కాళేశ్వరంలో జరిగే సరస్వతి పుష్కరాలకు హాజరయ్యే భక్తుల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (టీఎస్టీడీసీ) ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ పర్యటనను ప్రకటించింది. టీఎస్టీడీసీ విడుదల చేసిన పర్యటన బ్రోచర్ ప్రకారం, ఈ ప్యాకేజీలో 30 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యం కలిగిన ఏసీ హైటెక్ స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణం ఉంటుంది.
ఈ పర్యటనకు రుసుమును పెద్దలకు రూ. 3,600 గానూ, పిల్లలకు రూ. 2,880 గానూ నిర్ణయించారు. ఈ యాత్ర మొదటి రోజు రాత్రి సీఆర్వో బషీర్బాగ్, ఐఆర్వో యాత్రినివాస్ (సికింద్రాబాద్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. భక్తులు మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున కాళేశ్వరం చేరుకుంటారు.
ఈ యాత్రా ప్రణాళికలో పుష్కరిణి స్నానం, ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయ దర్శనం, హరిత హోటల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, ములుగు జిల్లాలోని చారిత్రక రామప్ప ఆలయ సందర్శనలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత యాత్రికులు హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తారు.
ఈ ప్యాకేజీలో రవాణా, ఆలయ దర్శనం, మధ్యాహ్న భోజనం, హై-టీ, గైడ్ సేవలు ఉంటాయని, అయితే వసతి, రాత్రి భోజనం, అల్పాహారం మాత్రం ఇందులో చేర్చబడలేదని టీస్టీడీసీ తెలిపింది. పుష్కరాల ఉత్సవాల సమయంలో భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన, క్రమబద్ధమైన తీర్థయాత్రా అనుభవాన్ని అందించడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వడ్డే నవీన్తో కలిసి కథ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయన భాగమయ్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.
ఈమధ్య తెలుగులో సినిమా కథలు పురాణాలు, ఇతిహాసాలను బేస్ చేసుకుని వస్తున్నాయి. అందులో అగ్ర సంస్థలు నిర్మిస్తుంటే ఆ స్థాయికి చేరాలనే మధ్యతరగతి సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఏది చేసినా ప్రేక్షకుడికి థ్రిల్ కలిగించేట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అలాంటి కోవలో శ్రద్ధాదాస్, రవివర్మ తదితరులు నటించిన త్రిశూల మూవీగా ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చాగంటి ప్రొడక్షన్ పై నేడే థియేటర్లలో విడుదలయింది మరి మూవీ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.