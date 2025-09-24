Mana Bathukamma 2025 Promo: మన బతుకమ్మ పాట ప్రోమో విడుదల (video)
తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (టీఎస్టీడీసీ) తెలంగాణ ప్రజల పండుగ బతుకమ్మకు సంబంధించిన పాట మన బతుకమ్మ 2025 ప్రోమోను విడుదల చేసింది. 49 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఈ పాట పూర్తి వెర్షన్ బుధవారం రాత్రి 8 గంటలకు విడుదల కానుంది. ఈ పాటలో ప్రముఖ కవి, గాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ గోరేటి వెంకన్న రాసిన శక్తివంతమైన సాహిత్యం ఉంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం సమకూర్చారు. దీనిని అదితి భావరాజు, మంగ్లీ, గోరేటి వెంకన్న పాడారు. ప్రేమ దేశం ఫేమ్ ఈశ్వర్ పెంటి ఈ నృత్య దర్శకుడిగా వ్యవహరించారు.
దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల పండుగ స్ఫూర్తిని తెరపైకి తీసుకువచ్చారు. సినిమాటోగ్రాఫర్లు శ్యామ్ దుపాటి, ఉదయ్ గుర్రాల తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రకృతి దృశ్యాలు, సాంస్కృతిక ఉత్సాహం, వేడుకల వాతావరణాన్ని సంగ్రహించారు. ఈ పాట ఓ తంగేడు పూలూ తల్లి బతుకమ్మ అనే లైన్తో ప్రారంభమవుతుంది.
తెలంగాణ మహిళలు పాట, నృత్యాలతో బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకునేలా రూపొందించబడింది. ఈ ప్రోమో వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.