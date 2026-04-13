కోతులకు పెట్టిన విషపూరిత ఆహారం ఆరగించి చిన్నారి మృతి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ములుగు జిల్లాలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. కోతుల బెడద నుంచి తప్పించుకునేందుకు పెట్టిన విషపూరిత ఆహారాన్ని నాలుగేళ్ల చిన్నారి ప్రాణాన్ని బలిగొంది. ఈ హృదయ విదారక సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
జిల్లాలోని గోవిందరావు పేట మండల కేంద్రంలోని ఎన్టీఆర్ కాలనీలో కోతుల బెడద తీవ్రంగా ఉందని. గృహాల్లోకి చొరబడి ఆహార పదార్థాలు, వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లడంతో విసిగిపోయిన స్థానికులు, వాటిని తరిమి కొట్టేందుకు ఆహారంలో విషం కలిపి బయటపెట్టారు. అయితే, ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న నాలుగేళ్ల నందన్ అనే బాలుడు ఆ ఆహారాన్ని ఆరగించాడు.
దీన్ని గమనించిన తల్లిదండ్రులు బిడ్డను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ ఘటనతో కాలనీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కోతుల సమస్యకు ప్రభుత్వం శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.