డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే ఆ వీడియో చూడాల్సిందే.. త్వరలోనే న్యూ రూల్...
డ్రైవిలింగ్ లైసెన్స్ కావాలనుకునేవారు తొలుత లెర్నింగ్, ఆ తర్వాత శాశ్వత లైసెన్స్ పొందడం ఇప్పటివరకు ఉన్న నబంధన. ఇకపై త్వరలోనే కొత్త నిబంధన రానుంది. శాశ్వత లైసెన్స్ కావాలనుకునేవారికి రవాణాశాఖ పంపించే రెండున్నర గంటల వీడియోను ఖచ్చితంగా చూడాల్సివుంది.
సాధారంగా లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ముందుగా లెర్నింగ్ లైసెన్సుకు ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించి రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి కంప్యూటర్ పరీక్ష రాసి.. లెర్నింగ్ లైసెన్సు తీసుకోవాలి. లెర్నింగ్ లైసెన్సు వచ్చిన నెలరోజుల తర్వాత శాశ్వత లైసెన్సు కోసం ఆన్లైన్ ఫీజు చెల్లించి రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి వెళ్లి వాహనాన్ని నడిపి చూపిస్తే శాశ్వత లైసెన్సు వచ్చేది.
కానీ, నవంబరు నుంచి కొత్త నిబంధన అమల్లోకి రానుంది. లెర్నింగ్ లైసెన్సు పరీక్ష పాసైన వెంటనే వాహనదారుడి చరవాణికి రవాణాశాఖ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి లింక్ వస్తుంది. వాహనదారుడు లెర్నింగ్ లైసెన్సు పొందిన తర్వాత శాశ్వత లైసెన్సు కోసం వెళ్లే ముందు రవాణాశాఖకు సంబంధించిన రెండున్నర గంటల వీడియోను చూడాల్సిందే. లేదంటే లైసెన్సుకు అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తారు.
వాహనదారుడు లెర్నింగ్ లైసెన్సు పరీక్ష ఉతీర్ణుడైన తర్వాత వచ్చిన లింక్ను ఒపెన్ చేసి లెర్నింగ్ లైసెన్సు నంబర్ను ఎంటర్ చేయాలి. వాహనదారుడి పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయగానే చరవాణికి ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేయగానే లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. వాహనదారుడి ఫేస్ రికగ్నైజేజేషన్ ద్వారా వీడియో ఆన్ అవుతుంది. వాహనాలను ఎలా నడపాలి.
రహదారి భద్రతా నియమాలు, గతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలు, ప్రమాదాల నివారణకు ఎలా డ్రైవింగ్ చేయాలి? తదితర అంశాలు రెండున్నర గంటల వీడియోలో ఉంటాయి. ఒకవేళ వీడియో ఆన్ చేసి తలను పక్కకు తిప్పినా వీడియో ఆగిపోతుంది. వీడియోను చూస్తేనే ముందుకు సాగుతుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర రవాణాశాఖ పైలట్ ప్రాజెక్టుగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది. వచ్చేనెలలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో అమలు చేసేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించింది.