12న ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షా ఫలితాలు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు ఆదివారం వెల్లడికానున్నాయి. ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలతో పాటే ఇంటర్ మొదటి సంవత్సర పరీక్షా ఫలితాలను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఇంటర్ బోర్డు అధికారికంగా వెల్లడించింది.
ఈ యేడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు జరగ్గా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు తొమ్మిదిన్నర లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఆదివారం విడుదలయ్యే ఫలితాలను https://tgbie.cgg.gov.in/ అనే వెబ్సైట్లలో విద్యార్థులు తమ రోల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా ఒక్క క్లిక్తోనే రిజల్ట్స్ని పొందొచ్చు.
మరోవైపు, ఇంటర్ విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్ని నేరుగా తమ వాట్సప్ ద్వారా నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకొనే సదుపాయాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. ఈ ఫలితాల కోసం మీ సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా.. వాట్సప్లోనే పొందేలా ఏర్పాటు చేసింది. స్మార్ట్ ఫోన్లలో 80969 58096 నంబర్ను సేవ్ చేసుకొని 'Hi' అని మెసేజ్ చేసి 'BIE Exam Result' అని టైప్ చేయడం ద్వారా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.