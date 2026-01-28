Telangana : ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రేమకు నో చెప్పారని తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన యువతి
తెలంగాణ, వికారాబాద్ జిల్లాలోని బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామంలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ఒక వ్యక్తితో తన సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు ఒక యువతి తన కన్నతల్లిదండ్రులను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
పోలీసు వర్గాల ప్రకారం.. సురేఖ అనే ఆ యువతి కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక వ్యక్తితో సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. ఈ సంబంధాన్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించడంతో, ఆమె ఈ నేరానికి పథకం పన్ని, వారికి అధిక మోతాదులో మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చిందని, దానివల్ల వారు మరణించారని సమాచారం.
స్థానిక నివాసుల నుండి సమాచారం అందిన తర్వాత వికారాబాద్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోవడంతో ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందని డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి విచారణ నిమిత్తం అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.