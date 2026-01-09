ఇన్స్యూరెన్స్ డబ్బు కోసం భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసి.. గుండెపోటు అంటూ నాటకం
నిజామాబాద్లో ఘోరం జరిగింది. భర్తను భార్య హత్య చేసిన ఘటనలో కొత్త ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. సౌమ్య అనే మహిళ తన భర్త పల్లాటి రమేష్ మీద రెండు కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఇన్స్యూరెన్స్ డబ్బు వస్తుందని తెలిసి.. ప్రియుడు దిలీప్తో కలిసి పక్కా స్కెచ్ వేసి భర్తను హత్య చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడి అయ్యింది.
వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డు పడటానికి తోడు.. ఇన్యూరెన్స్ డబ్బుల కోసం సహజ మరణంగా నమ్మించేందుకు రమేష్ గుండెపోటుతో చనిపోయాడని డ్రామా చేసింది. నిద్ర మాత్రలు ఇచ్చి భర్త గొంతు నులిమి హత్య చేసి అనంతరం హార్ట్ ఎటాక్గా నమ్మించినట్లు తేలింది.
తన భర్త గుండెపోటుతో నిద్రలోనే చనిపోయాడని సౌమ్య బంధువులకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. అందరి సమక్షంలో అదేరోజు అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసింది. అయితే.. ఉపాధి కోసం ఇజ్రాయెల్కు వెళ్లిన రమేశ్ తమ్ముడు కేదారికి అంత్యక్రియల వీడియోలు, ఫొటోలు పంపారు. వాటిలో అన్న మెడకు గాయాలు ఉండడం చూసి అనుమానించి బోర్గాం (కే)లోనే ఉండే తన భార్య అనూషతో కేదారి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయించాడు.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇలా చనిపోయిన పల్లాటి రమేష్ తమ్ముడి ఫిర్యాదుతో శవానికి రీ పోస్టు మార్టం నిర్వహించగా అసలు నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. విచారణలో తన భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపినట్లు సౌమ్య ఒప్పుకుంది. దీంతో సౌమ్యతో పాటు ఆమె ప్రియుడు దిలీప్, అభిషేక్, బంటు జితేందర్, కేలోత్ శ్రీరామ్, రమావత్ రాకేశ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.