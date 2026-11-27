తెలంగాణ, ఏపీ నీటి వివాదం.. కేసీఆర్, హరీష్ రావుపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య కొనసాగుతున్న నీటి వివాదంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్, హరీష్ రావులపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.
కేసీఆర్ను ఉద్దేశించి విమర్శలు చేసిన రేవంత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నుండి నీటిని తరలిస్తుంటే, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి బదులుగా, ఆయన జగన్ రెడ్డికి సేవ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారా అని నిలదీశారు.
అంతేకాకుండా, కేసీఆర్, హరీష్ రావులను మామ అల్లుళ్లు అని పేర్కొంటూ రేవంత్ వారిపై ధ్వజమెత్తారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఈ ఇద్దరూ తెలంగాణ ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారని ఆరోపించిన ఆయన, వారి గత రాజకీయ అనుబంధాల గురించి కూడా ప్రశ్నించారు.
2015 నాటి రాజకీయ పరిణామాలను గుర్తు చేస్తూ, అప్పట్లో కేసీఆర్, అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్లారని, అక్కడ తెలంగాణ నీటి ప్రయోజనాలకు గొడ్డలిపెట్టు వంటి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారని రేవంత్ ఆరోపించారు.
హరీష్ రావును కూడా రేవంత్ వదిలిపెట్టలేదు.
రాజకీయ మద్దతు కోసం ఆయన వైఎస్ఆర్ కుటుంబంపై ఆధారపడ్డారని ఆరోపించిన రేవంత్, ఇతర నాయకులు వదిలేసిన ఎంగిలి మెతుకులతో హరీష్ రావు లబ్ధి పొందారని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈ తాజా వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల విషయంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పోరాటానికి కొత్త మలుపునిచ్చాయి. రాబోయే ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, ఈ నీటి పంపకాల వివాదం రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రధాన రాజకీయ అంశంగా మారే అవకాశం ఉంది.