వైద్యుడు అందుబాటులో లేరు.. గర్భిణీ స్త్రీతో పాటు నవజాత శిశువు మృతి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని గుండాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యుడు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఆమె నవజాత శిశువు మరణించిన ఘటనపై తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. టీజీహెచ్ఆర్సీ వివరాల ప్రకారం, శంభునిగూడెం గ్రామానికి చెందిన దట్ల వనజ (20) ప్రసవ వేదనతో గుండాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఆసుపత్రిలో విధి నిర్వహణలో ఉండాల్సిన వైద్యుడు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్లే ఒక నర్సు ప్రసవం జరిపించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవం జరిగిన కొద్దిసేపటికే నవజాత శిశువు మరణించగా, ఆ తర్వాత చికిత్స పొందుతూ తల్లి కూడా మరణించినట్లు సమాచారం. ఆసుపత్రిలో వైద్యులు అందుబాటులో లేకపోవడం మరియు తగిన వైద్య సదుపాయాలు, సిబ్బంది కొరత వల్లే ఈ మరణాలు సంభవించాయని మృతుల బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ ఆరోపణలు నిజమైతే, ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంస్థలో జీవించే హక్కు పరిరక్షణ, సకాలంలో తగిన వైద్య సేవలు పొందే హక్కుకు సంబంధించిన తీవ్రమైన ఆందోళనలు తలెత్తుతాయి. ఇవి మానవ హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం-1993 ప్రకారం కమిషన్ పరిధిలోకి వస్తాయి.
దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ అంశంపై స్వయంగా విచారణ చేపట్టడం సముచితమని కమిషన్ భావించింది. తదనుగుణంగా, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వాస్తవాలు, పరిస్థితులు, తీసుకున్న చర్యల వివరాలతో కూడిన నివేదికను సమర్పించాలని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారిని కమిషన్ ఆదేశించింది. దీనిపై జూలై 13న ఉదయం 11 గంటలకు విచారణ జరగనుంది.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
Vadde Naveen: ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు సినిమాల్ని చూసే తీరు మారింది : వడ్డే నవీన్
దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.