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ఆ దేవుడు పవన్ కల్యాణ్ వచ్చిండు, నా కొడుకు నిమ్మళమయ్యుండు: నిరంజన్ తండ్రి వీడియో
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ అరుదైన వ్యాధితో కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవలే అతడిని కలిసి అతడి కోరినవన్నీ నెరవేర్చారు. నిరంజన్ తండ్రి మాట్లాడుతూ... వాడు అనుకున్న చివరి కోరిక నెరవేరింది. ఆ దేవుడొచ్చిండు. నా కొడుకు నిమ్మళమైండు. చాల్రా ఈ కష్టాలు పడకరా నాన్న అని దీవించిండు. వాడకది చాలు సార్, ఆ దేవుడు పవన్ కల్యాణ్. నా దేవుడు పవన్ కల్యాణ్ను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా అంటూ ఉద్వేగంగా చెప్పారు.
అంత బాధ లో కూడా— Sreedhar Adabala (@SreedharAdabala) July 8, 2026
ఒక తండ్రి స్థితప్రజ్ఞత
ఒక భగవద్గీత చదివినంత
బావోద్వేగిత జీవిత సారాంశం ఇది
ఆ బిడ్డ ఏ లోకం లో ఉన్న
తండ్రి ధైర్యాన్ని చూసి సాంత్వన పొందుతాడు
Thank You @PawanKalyan
Your presence injected this strength pic.twitter.com/sAZy8qAXoT
నిరంజన్ ఇక లేడనే వార్త నా హృదయాన్ని తీవ్రంగా కలచివేసింది: పవన్ కల్యాణ్
కొద్ది రోజుల క్రితం హనుమకొండలో నిరంజన్ ఇంటికి వెళ్లి కలిసిన ఆ క్షణాలు ఇంకా నా మదిలో సజీవంగానే ఉన్నాయి. తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో పోరాడుతూనే నా కోసం ఎదురుచూసిన ఆ చిన్నారి… నన్ను చూడగానే అతని ముఖంపై విరిసిన ఆ చిరునవ్వు… ఇవన్నీ ఎప్పటికీ మరువలేని జ్ఞాపకాలుగా నిలిచిపోతాయి.
అతని శరీరం వ్యాధితో పోరాడినా, అతని మనసు మాత్రం అపారమైన ధైర్యంతో నిలిచింది. అంతటి బాధను అనుభవిస్తూ కూడా జీవితం పట్ల అతను చూపిన ఆశ, ఆత్మవిశ్వాసం ఎంతో విలువైనవి. అలాంటి ధైర్యవంతుడైన చిన్నారి ఇంత త్వరగా మనల్ని విడిచి వెళ్లిపోవడం ఎంతో బాధాకరం.
నిరంజన్ కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. తీరని దుఃఖాన్ని భరించే శక్తిని భగవంతుడు వారికి ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.
ప్రియమైన నిరంజన్… నువ్వు చూపించిన చిరునవ్వు, ధైర్యం, నువ్వు పంచిన ప్రేమ నా హృదయంలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి. నీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను అని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.