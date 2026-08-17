మెడలో తాళి కడుతుండగా ఆపండి అంటూ పెళ్లిపీటల పైనుంచి లేచిన వధువు
నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పెళ్లి పీటల మీద వివాహం ఆగిపోయింది. చేతులతో తాళి పట్టుకుని వధువు మెడలో కట్టబోతున్న క్షణంలో... ఆపండి అంటూ వధువు తాళిని అడ్డుకున్నది. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి పైకి లేచి పక్కకి వచ్చేసింది. వధువు చర్యతో పెళ్లి మంటపంలోని వారంతా నిశ్చేష్టులయ్యారు. ఆమె ఎందుకు ఇలా చేసిందో ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు. ఐతే దానికి కారణం వధువే చెప్పింది. తనకు ఇప్పుడప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని తన తల్లిదండ్రులకు ముందుగానే చెప్పాననీ, అయినా వారు పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ దాకా తెచ్చారంటూ వెల్లడించింది.
ఆగస్టు 16న లింగాల మండల కేంద్రంలోని ఫంక్షను హాలులో ఘనంగా వివాహం జరుగుతున్న సమయంలో వధువు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో అంతా కంగు తిన్నారు. వధువు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని చెప్పడంతో వరుడు తరుపు బంధువులు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయాలని ఎందుకు ఒత్తిడి తెచ్చారంటూ వధువు తల్లిదండ్రులను చీవాట్లు పెట్టారు.
లక్ష రూపాయల వరకూ పెళ్లి ఏర్పాట్లకు ఖర్చయ్యిందనీ, ఆ డబ్బంతా ఎవరు ఇస్తారనీ, ఊర్లో పరువు కూడా పోయిందంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. దాంతో విషయం కాస్తా పోలీసుల వద్దకు వెళ్లింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరువైపుల కుటుంబ సభ్యులను శాంతింపజేసారు. అమ్మాయికి ఇష్టం లేనప్పుడు పెళ్లి చేయడం మంచిది కాదని వారిని ఒప్పించారు. దాంతో వివాహం కాస్తా ఆగిపోయింది. ఇరు కుటుంబాల బంధుమిత్రులు నిరాశతో తిరిగి వెళ్లిపోయారు.